закрыть
17 мая 2017, среда, 15:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно, в какие дни в Минске не будут продавать алкоголь

5
  • 17.05.2017, 11:14
  • 8,293

Продажа алкоголя будет ограничена в связи с проведением «Последнего звонка» и выпускных вечеров.

Продажа алкогольных напитков будет ограничена в Минске 30 мая и 10 июня в связи с проведением «Последнего звонка» и выпускных вечеров.

Соответствующее решение принял Мингорисполком, постановление которого было опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, пишет tut.by.

Согласно решению Мингорисполкома ограничение будет действовать с 08:00 30 мая до 08:00 31 мая и 08:00 10 июня до 08:00 11 июня. В эти периоды будет ограничена продажа алкоголя, в том числе пива и слабоалкогольных напитков с долей этилового спирта не более 7%. Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.

Такие меры в столице принимаются ежегодно. Также традиционно вводится запрет приносить спиртное и на сами выпускные вечера, использовать пиротехнические изделия и запускать в небо фонарики.

В самих учреждениях образования будут дежурить милиционеры. Они также проконтролируют, чтобы на торжество не прошли нетрезвые граждане. Уделят внимание правоохранители и местам массового отдыха граждан — скверам, паркам, пляжам, набережным. Именно сюда встречать рассвет устремятся многие выпускники: в милиции отмечают, что в общественных местах запрещено распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво. Для выпускников никаких исключений не предусмотрено.


Мнение

Помогите семьям патриотов
Помогите семьям патриотов Нина Шидловская
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип
Дзень «стыдобы й пазорышча»
Дзень «стыдобы й пазорышча» Алег Дашкевіч


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси