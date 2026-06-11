Белорусских пчел развернули на границе с Россией

Белорусских пчел развернули на границе с Россией2
- 11.06.2026, 20:41
- 1,266
Названа причина.
Две партии пчелопакетов задержали на российско-белорусском участке в деревне Лобок, что в Псковской области. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Пчелопакеты в количестве 500 штук перевозили в деревянных ящиках.
К слову, в одном стандартном пчелопакете содержится до 1,5 кг пчел, что в количественном выражении составляет примерно от 10 тыс. до 15 тыс. особей.
Сотрудники Россельхознадзора попросили предъявить ветеринарные документы на живой товар, подтверждающие, что пчелы прошли необходимую обработку. Таковых у перевозчиков не оказалось.
Без ветеринарных документов живой груз не может перемещаться по таможенной территории Евразийского экономического союза.
На груз оформили акты о возврате. Его отправили обратно в Беларусь.
В отношении перевозивших груз лиц применили меры административного воздействия.