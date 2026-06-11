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Белорусских пчел развернули на границе с Россией

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  • 11.06.2026, 20:41
  • 1,266
Белорусских пчел развернули на границе с Россией

Названа причина.

Две партии пчелопакетов задержали на российско-белорусском участке в деревне Лобок, что в Псковской области. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Пчелопакеты в количестве 500 штук перевозили в деревянных ящиках.

К слову, в одном стандартном пчелопакете содержится до 1,5 кг пчел, что в количественном выражении составляет примерно от 10 тыс. до 15 тыс. особей.

Сотрудники Россельхознадзора попросили предъявить ветеринарные документы на живой товар, подтверждающие, что пчелы прошли необходимую обработку. Таковых у перевозчиков не оказалось.

Без ветеринарных документов живой груз не может перемещаться по таможенной территории Евразийского экономического союза.

На груз оформили акты о возврате. Его отправили обратно в Беларусь.

В отношении перевозивших груз лиц применили меры административного воздействия.

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