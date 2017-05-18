Как в Беларуси джинсы «изобретали» 18.05.2017, 7:47

В Беллегпроме наконец-то разродились «джинсами для гурманов».

«Салідарнасць» вспоминает, как развивалась джинсовая эпопея.

17 мая на пресс-конференции в Минске руководитель Беллегпрома Николай Ефимчик сообщил журналистам радостную новость: концерн готовит эксклюзив – джинсы для «гурманов».

По словам главы Беллегпрома, уже разработаны и созданы образцы нескольких видов тканей из смеси хлопковых и льняных волокон.

— Никто никогда джинсы изо льна не делал, а еще и с лайкрой. Пряжа получена. Здесь вопрос только цены и потребности рынка. Если мы сейчас можем купить туркменские джинсы за 20 рублей, то наши будут стоить около 100 рублей. Это эксклюзив, мы не спешим форсировать производство. Спокойно делать и поставлять в продажу, — заявил Ефимчик.

Как заверил Ефимчик, белорусская джинсовая одежда предназначена «для гурманов».

Все бы ничего, если бы выпуск белорусских джинсов не был анонсирован год назад. Напомним, как развивались события.

Март 2016-го: Ткань для белорусских джинсов практически готова

Глава Беллегпрома Николай Ефимчик сообщил, что ткань для белорусских джинсов уже есть, ведутся работы по ее «доведению до оптимального состояния».

- Мы не стремились сделать белорусские джинсы хлопковыми, поскольку нам конкурировать со странами, тем же Туркменистаном, где джинсы стоят $ 7, бессмысленно. А вот смесь хлопка, льна и специальных отделок - можно, - заявил руководитель концерна.

Июнь-2016-го: Джинсы скоро поступят в продажу

В июне прошлого года на пресс-конференции в Минске руководитель концерна Беллегпром Николай Ефимчик сообщил журналистам о том, что белорусские джинсовые вещи скоро появятся в продаже.

По его словам, ткань — смесь льна и хлопка — разрабатывали в Орше около семи лет. Ефимчик назвал новый ассортимент элитным и брендовым. По его словам, стоимость льняных джинсов будет выше традиционных хлопковых, но вряд ли больше миллиона (неденоминированных) белорусских рублей. Для удешевления производства джинсы планировалось шить в Туркменистане.

В июне 2016-го зампред «Беллегпрома» Анатолий Субботко продемонстрировал новый белорусский джинсовый пиджак, который нельзя было купить

Известный дизайнер Саша Варламов не скрывал удивления, услышав об изобретении белорусского джинса:

— Джинс — это стопроцентный хлопок, — заявил он в интервью Завтра твоей страны. — Нельзя получить джинс из хлопка и льна. У джинса есть определенный состав, технология производства. Непонятную смесовую ткань назвать джинсом — это преступление!

К главе Беллегпрома у нас несколько вопросов. Первый: где джинсы? Второй: когда они появятся на прилавках? И третий: кто эти «гурманы», которые купят их за 50 долларов?