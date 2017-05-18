США расширили санкции против Ирана 18.05.2017, 9:59

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Фото с сайта lragir.am

Такие же меры могут ожидать и других друзей сирийского диктатора Асада.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил об очередном расширении санкций в отношении Ирана, сообщает «Голос Америки».

В новом санкционном списке оказались два высокопоставленных чиновника, уличенных в организации поставок взрывчатых веществ и других опасных материалов в Сирию, а также участию в иранской программе по созданию твердотопливной баллистической ракеты. Кроме этого, жесткие меры введены в отношении группы коммерческих компаний из КНДР и иранских фирм.

«Администрация подтвердила свою приверженность политике противодействия дестабилизирующим действиям Ирана, таким, как создание баллистических ракет и поддержка режима Асада», - заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

В официальном сообщении Министерства финансов упоминается высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Ирана Мортеза Фарасатпур, причастный к реализации программы по созданию баллистических ракет, а также директор компании SBIG Рахим Ахмади, отвечавший за испытания ракетного оружия.

В числе компаний, против которых введены санкции, минфин США назвал китайскую Ruan Ruling и три аффилированные с ней коммерческие фирмы. По утверждению американских властей, китайские компании поставляли в Иран различное оборудование военного назначения, включая системы наведения ракет.