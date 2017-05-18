закрыть
18 мая 2017, четверг, 11:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США расширили санкции против Ирана

  • 18.05.2017, 9:59
  • 1,928
Фото с сайта lragir.am

Такие же меры могут ожидать и других друзей сирийского диктатора Асада.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил об очередном расширении санкций в отношении Ирана, сообщает «Голос Америки».

В новом санкционном списке оказались два высокопоставленных чиновника, уличенных в организации поставок взрывчатых веществ и других опасных материалов в Сирию, а также участию в иранской программе по созданию твердотопливной баллистической ракеты. Кроме этого, жесткие меры введены в отношении группы коммерческих компаний из КНДР и иранских фирм.

«Администрация подтвердила свою приверженность политике противодействия дестабилизирующим действиям Ирана, таким, как создание баллистических ракет и поддержка режима Асада», - заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

В официальном сообщении Министерства финансов упоминается высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Ирана Мортеза Фарасатпур, причастный к реализации программы по созданию баллистических ракет, а также директор компании SBIG Рахим Ахмади, отвечавший за испытания ракетного оружия.

В числе компаний, против которых введены санкции, минфин США назвал китайскую Ruan Ruling и три аффилированные с ней коммерческие фирмы. По утверждению американских властей, китайские компании поставляли в Иран различное оборудование военного назначения, включая системы наведения ракет.


Мнение

Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников
Я не могу слушать этот гимн
Я не могу слушать этот гимн Ирина Халип


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси