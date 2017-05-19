Безошибочный тест на подлецов 3 Павел Казарин

19.05.2017, 10:17

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Павел Казарин

Память о депортации крымских татар разрушает главную «духовную скрепу» РФ.

В Крыму российские силовики весь день пытаются помешать крымским татарам поминать жертв депортации. Честно говоря, в этом нет ничего удивительного. Потому что память о депортации разрушает главную «духовную скрепу» РФ – миф о Великой Отечественной.

В рамках этого мифа депортация крымских татар была «наказанием за коллаборационизм». И 18 мая для империи – это день покаяния, но не перед крымскими татарами, а день покаяния для крымских татар.

И такая избирательная память существует только для крымских татар. Потому что никто в России 9 мая не говорит, что надо помнить не только о подвигах русских солдат, но еще и об Андрее Власове и РОА, о 15-м казачьем кавалерийском корпусе СС и 29-й гренадерской дивизии. Более того – все народы Союза воспринимаются только как победители, и лишь крымским татарам за доступ к этому празднику предлагается пройти фейс-контроль через прилюдное покаяние.

В отношении других народов действует негласный принцип: подвиг и героизм объявляются коллективной нормой, а предательство и коллаборационизм – индивидуальными отклонениями. А в отношении крымских татар вышло все наоборот: их герои - как дважды герой СССР Амет-Хан Султан – объявляются исключениями из правила, а правилом объявляются те, кто сражался на стороне вермахта.

Рефреном звучит тезис о том, что «процент предателей» среди крымских татар оказался выше, чем у других народов. Но все, кто в России сравнивает численность русских и крымских татар, сражавшихся по разные линии фронта, забывают одну простую вещь: коллаборационизм возможен лишь на оккупированной территории. В Томске или Владивостоке не могло быть ни полицаев, ни добровольческих охранных батальонов – немцы туда не дошли, а, значит, местное население не стояло перед подобным выбором. Поэтому любители высчитывать «коэффициент предательства» должны брать за основу численность населения, жившего на территории, оккупированной вермахтом. А это уже даст совершенно иные пропорции.

Но доказывать все это сторонникам «русского мира» абсолютно бессмысленно. Крымские татары вынесены за российские скобки как раз потому, что трагедия депортации мешает адептам Кремля ощущать победу в войне как безусловный праздник. Потому что именно она перечеркивает весь пафос: получается, что освобождение полуострова от немцев не стало торжеством справедливости. Что за освобождением последовала трагедия. Что Добро, победив Зло, само совершило злодеяние. И либо надо признать, что это было не вполне «Добро», либо заявить, что оно совершило не вполне злой поступок.

И вот уже 73-й год подряд этот день становится безошибочным тестом на подлецов.

Павел Казарин, «Фейсбук»