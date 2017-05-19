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Белорусская нефтепереработка села на мель

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  • 19.05.2017, 12:01
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Экспорт нефтепродуктов из Беларуси упал почти вдвое.

В первом квартале экспорт нефтепродуктов из Беларуси упал почти вдвое

Белстат опубликовал официальные данные по экспорту нефтепродуктов в первом квартале. Он сократился на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,56 млн. т. В стоимостном выражении объемы снизились всего на 6,2% до 1,1 млрд долларов за счет роста средней цены поставки на 72,8%, пишет www.belmarket.by.

Основными направлениями экспорта выступают Украина, куда было отправлено в январе-марте 889 тыс. т, или на 17,8% меньше, чем год назад. Общая сумма поставок в эту страну на 21,1% выше, чем в начале 2016-го и составляет 441,5 млн. долларов.

В страны ЕС поставлено 1,5 млн. нефтепродуктов на 624 млн. долларов, что на 55,1% меньше в натуральном и на 18% — в стоимостном выражении.

Снижение объемов обусловлено в первую очередь уменьшением импорта нефти. За первый кварта страна получила 4,055 млн. т, что на 29,8% меньше, чем год назад. В стоимостном выражении импорт вырос на 17,7% до 1,17 млрд долларов. Нефтегазовый спор между Беларусью и Россией был урегулирован в начале апреля, а наращивать поставки нефти российские компании стали фактически только во второй половине месяца.

Экспорт белорусской нефти находится на уровне прошлого года. Он составил за три месяца более 402 тыс. т. Однако в стоимостном выражении поставки выросли на 66,6% до 147 млн. долларов.


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