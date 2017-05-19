Ларису Щирякову оштрафовали за стрим с разрешенного властями митинга 1 19.05.2017, 15:29

4,216

Лариса Щирякова

Фото: «Радыё Свабода»

Суд оштрафовал независимую журналистку из Гомеля на $420.

Судья Гомельского района Александр Сусло наказал журналистку-фрилансера Ларису Щирякову штрафом в 35 базовых величин – 805 рублей ($420) за стрим в интернет, сообщает ПЦ «Весна».

19 мая на основании милицейского протокола судья Гомельского района Александр Сусло признал Ларису Щирякову виновной в незаконном изготовлении продукции СМИ для телеканала «Белсат».

По информации службы мониторинга ОО «Белорусская ассоциация журналистов», основанием для штрафа послужил стрим в интернет первомайского митинга в Гомеле, который был разрешен горисполкомом.

В милицейском протоколе так называемое правонарушение журналистки сформулировано так: «осуществляла публикацию видеосъемок с интервьюированием граждан для программы «Объектив» телеканала» Белсат».