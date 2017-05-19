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Ларису Щирякову оштрафовали за стрим с разрешенного властями митинга

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  • 19.05.2017, 15:29
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Лариса Щирякова
Фото: «Радыё Свабода»

Суд оштрафовал независимую журналистку из Гомеля на $420.

Судья Гомельского района Александр Сусло наказал журналистку-фрилансера Ларису Щирякову штрафом в 35 базовых величин – 805 рублей ($420) за стрим в интернет, сообщает ПЦ «Весна».

19 мая на основании милицейского протокола судья Гомельского района Александр Сусло признал Ларису Щирякову виновной в незаконном изготовлении продукции СМИ для телеканала «Белсат».

По информации службы мониторинга ОО «Белорусская ассоциация журналистов», основанием для штрафа послужил стрим в интернет первомайского митинга в Гомеле, который был разрешен горисполкомом.

В милицейском протоколе так называемое правонарушение журналистки сформулировано так: «осуществляла публикацию видеосъемок с интервьюированием граждан для программы «Объектив» телеканала» Белсат».


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