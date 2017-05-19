Правительство Японии позволило императору отречься от престола 19.05.2017, 18:31

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фото: ЕРА

Преемником императора Акихито станет 57-летний наследный принц Нарухито.

Сегодня, 19 мая Кабинет министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору Акихито отречься от престола, что произойдет впервые почти за два столетия. Теперь законопроект будет направлен в парламент, сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.

83-летний император, который перенес операцию на сердце и прошел курс лечения от рака предстательной железы, опасается, что возраст может затруднить ему выполнение обязанностей.

Его преемником станет 57-летний наследный принц Нарухито.

В соответствии с действующим законодательством, отречение невозможно, последний раз император ушел в отставку в 1817 году.

Законопроект представляет собой разовый акт, который позволит только Акихито уйти в отставку, без каких-либо условий для будущих императоров.

Ранее правительство Японии планировало провести основные церемонии вступления на престол нового императора страны 1 января 2019 года.