Правительство Японии позволило императору отречься от престола
- 19.05.2017, 18:31
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Преемником императора Акихито станет 57-летний наследный принц Нарухито.
Сегодня, 19 мая Кабинет министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору Акихито отречься от престола, что произойдет впервые почти за два столетия. Теперь законопроект будет направлен в парламент, сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.
83-летний император, который перенес операцию на сердце и прошел курс лечения от рака предстательной железы, опасается, что возраст может затруднить ему выполнение обязанностей.
Его преемником станет 57-летний наследный принц Нарухито.
В соответствии с действующим законодательством, отречение невозможно, последний раз император ушел в отставку в 1817 году.
Законопроект представляет собой разовый акт, который позволит только Акихито уйти в отставку, без каких-либо условий для будущих императоров.
Ранее правительство Японии планировало провести основные церемонии вступления на престол нового императора страны 1 января 2019 года.