Александр Куллинкович: Сухофруктом становиться не собираюсь 19.05.2017, 20:17

Александр Куллинкович

Фото: onliner.by

45 лет отпраздновал музыкант и фронтмен группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович.

По традиции, которой уже 10 лет, день рождения харизматичного лидера группа отметила большим концертом, и хотя сам Куллинкович считает себя скромным человеком, но оставить без внимания юбилей не представлялось возможным, тем более, что публика, судя по реакции, соскучилась по энергии «Дюбелей», передает «Белсат».

Сам Александр Куллинкович засвидетельствовал, что остается в отличной форме: «Я всегда был ягодкой, и становится сухофруктом не собираюсь!» Кроме любимых публикой хитов, «Нейро Дюбель» презентовал на столичном концерте песни, которые войдут в новый альбом.

Известно, что сведением альбома займутся в этот раз норвежские режиссеры, а презентация планируется в начале осени. В новом альбоме музыканты сохранят верность стилю – но обещают совершенно другое звучание, говорит Александр Куллинкович: «Мы слушаем записи – и сами в восторге от того, как интересно он получается, и совсем не похож на то, что было раньше». К осени, однако, «Дюбели» еще появятся на публике – группа планирует несколько концертов, в частности, в акустической версии песни родом из 1990-х, и новые произведения можно будет послушать на фестивале велосипедистов в клубе «Граффити» 22 мая.