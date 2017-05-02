Как весной улучшить зрение с помощью питания 1 2.05.2017, 8:19

В период перехода от зимы к лету многие могут отмечать снижение остроты зрения.

Причиной этому может быть снижение потребления витаминов, необходимых для нормального функционирования органов зрения, передает healthyliving.com.ua.

Важно отличать при этом функциональное и обратимое снижение остроты зрения от органических изменений. Этим занимается врач-окулист.

Причины снижения остроты зрения

Весной заметно снижается потребление овощей и фруктов, поскольку в этот период их в нашей климатической полосе мало. Поэтому основной причиной снижения остроты зрения может быть авитаминоз и гиповитаминоз. Это состояние также может являться причиной сухости глаз, которая связана с недостаточным увлажнением слизистой глаза из-за уменьшения поступления витаминов группы А.

В данном случае может снижаться сумеречное зрение, контраст, яркость зрения. Можно наблюдать, что в первую половину дня зрение хорошее, а во вторую половину дня ухудшается. Часто повышение сухости и покраснение глаз наблюдается также в помещении с искусственным отоплением. Причем при повышении температуры воздуха на улице воздух в помещении становится теплее и суше, что дополнительно способствует повышению сухости глаза.

Если есть жалобы на снижение остроты зрения, повышение сухости глаза, покраснения, дискомфорт, ощущение песка в глазах, причиной может быть, в том числе, воспаление конъюнктивы. Если пациент жалуется, что у него на веках появляются ячмени, это также может являться признаком весеннего гиповитаминоза.

При увеличении количества солнечных дней уровень ультрафиолета увеличивается, и люди хотят бывать на солнце как можно больше. Это отчасти может снижать контрастную чувствительность сетчатки, а также повышать количество аллергических реакций (не только на солнце, но и на пыльцу, которая сейчас уже появляется) и вызывать сухость и дискомфорт.

Все перечисленное выше считается функциональными и обратимыми изменениями. Но бывают органические причины снижения остроты зрения, такие как катаракта, дистрофия сетчатки, сосудистые проблемы, сахарный диабет и т.д.

Как диагностировать причины снижения остроты зрения?

Снижение остроты зрения – довольно обширная проблема, с которой нужно разбираться индивидуально в каждой конкретной ситуации. Причины, которые привели к снижению остроты зрения, устанавливает врач-окулист. Он же может определить, эти причины обратимые либо связаны с органической патологией. Экспресс-метода диагностики гиповитаминоза и других проблем не существует. Врач проверяет остроту зрения, производит внешний осмотр глазного яблока и осмотр глазного дна.

Согласно полному осмотру врач дает заключение и назначает лечение. Если состояние обратимое, то он может назначить витамины, а также дать рекомендации по питанию с целью увеличить в рационе количество продуктов, богатых витаминами А, Е, цинком, селеном, медью (основными антиоксидантами), основными каротиноидами – лютеином и зеаксантином (способствуют улучшению трофики сетчатки и обогащают сетчатку необходимыми микроэлементами, которые уже расходуются на зрительный акт), и т.д.

Если же причина связана с органическими изменениями, то лечение назначается в зависимости от заболевания, которое вызвало данные перемены в зрении.

Питание для повышения остроты зрения

Чтобы поддержать зрение в весенний период, включайте в рацион как можно больше следующих продуктов:

- продукты красного, желтого, оранжевого цветов, которые содержат в себе каротиноиды лютеин и зеаксентин: морковь, тыкву, красный виноград, чернику, цитрусовые, абрикосы (сушеные абрикосы содержат, в том числе, много калия, который хорошо влияет на работу сосудов);

- зеленые продукты: шпинат, брокколи, брюссельскую капусту, спаржу, репу, горох;

- кукурузу, богатую золотом, из-за чего она имеет желтый цвет;

- овощи и фрукты, которые содержат большое количество витамина С: капусту белокочанная, цитрусовые. Улучшают трофику сосудов и обмен сосудистой стенки, сосуды становятся более эластичными, менее ломкими, лучше питают глазное яблоко. Данные продукты также являются профилактикой кровоизлияний на глазах;

- рыбу, морепродукты: красную рыбу, сельдь, скумбрию. Рыба содержит большое количество Омега 3, полиненасыщенных жирных кислот, обладающих протектирующим действием на сетчатку и на слизистую оболочку глазного яблока;

- орехи: миндаль, семечки, лесные орехи, грецкие орехи, арахис. Это источник витамина Е – антиоксиданта, который защищает сетчатку от вредного воздействия ультрафиолетового излучения;

- зерновые (неочищенное зерно), в которых содержится большое количество витаминов группы В, благотворно влияющих на обмен кожи век и кожи лица и регулирующих работу сальных желез и волосяных фолликулов ресничек. Это, в свою очередь, является профилактикой воспалительных процессов на веках;

- красный виноград, вытяжку из красного винограда – содержит большое количество антоцианов – веществ, которые регулируют работу сосудов и уменьшают риск возникновения дистрофии сетчатки;

- масло из виноградных косточек, оливковое масло;

- черный шоколад – содержит флавоноиды – вещества, которое позитивно влияют на трофику сосудов;

- печень, яйца, красное мясо.