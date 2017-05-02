закрыть
2 мая 2017, вторник, 9:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как весной улучшить зрение с помощью питания

1
  • 2.05.2017, 8:19

В период перехода от зимы к лету многие могут отмечать снижение остроты зрения.

Причиной этому может быть снижение потребления витаминов, необходимых для нормального функционирования органов зрения, передает healthyliving.com.ua.

Важно отличать при этом функциональное и обратимое снижение остроты зрения от органических изменений. Этим занимается врач-окулист.

Причины снижения остроты зрения

Весной заметно снижается потребление овощей и фруктов, поскольку в этот период их в нашей климатической полосе мало. Поэтому основной причиной снижения остроты зрения может быть авитаминоз и гиповитаминоз. Это состояние также может являться причиной сухости глаз, которая связана с недостаточным увлажнением слизистой глаза из-за уменьшения поступления витаминов группы А.

В данном случае может снижаться сумеречное зрение, контраст, яркость зрения. Можно наблюдать, что в первую половину дня зрение хорошее, а во вторую половину дня ухудшается. Часто повышение сухости и покраснение глаз наблюдается также в помещении с искусственным отоплением. Причем при повышении температуры воздуха на улице воздух в помещении становится теплее и суше, что дополнительно способствует повышению сухости глаза.

Если есть жалобы на снижение остроты зрения, повышение сухости глаза, покраснения, дискомфорт, ощущение песка в глазах, причиной может быть, в том числе, воспаление конъюнктивы. Если пациент жалуется, что у него на веках появляются ячмени, это также может являться признаком весеннего гиповитаминоза.

При увеличении количества солнечных дней уровень ультрафиолета увеличивается, и люди хотят бывать на солнце как можно больше. Это отчасти может снижать контрастную чувствительность сетчатки, а также повышать количество аллергических реакций (не только на солнце, но и на пыльцу, которая сейчас уже появляется) и вызывать сухость и дискомфорт.

Все перечисленное выше считается функциональными и обратимыми изменениями. Но бывают органические причины снижения остроты зрения, такие как катаракта, дистрофия сетчатки, сосудистые проблемы, сахарный диабет и т.д.

Как диагностировать причины снижения остроты зрения?

Снижение остроты зрения – довольно обширная проблема, с которой нужно разбираться индивидуально в каждой конкретной ситуации. Причины, которые привели к снижению остроты зрения, устанавливает врач-окулист. Он же может определить, эти причины обратимые либо связаны с органической патологией. Экспресс-метода диагностики гиповитаминоза и других проблем не существует. Врач проверяет остроту зрения, производит внешний осмотр глазного яблока и осмотр глазного дна.

Согласно полному осмотру врач дает заключение и назначает лечение. Если состояние обратимое, то он может назначить витамины, а также дать рекомендации по питанию с целью увеличить в рационе количество продуктов, богатых витаминами А, Е, цинком, селеном, медью (основными антиоксидантами), основными каротиноидами – лютеином и зеаксантином (способствуют улучшению трофики сетчатки и обогащают сетчатку необходимыми микроэлементами, которые уже расходуются на зрительный акт), и т.д.

Если же причина связана с органическими изменениями, то лечение назначается в зависимости от заболевания, которое вызвало данные перемены в зрении.

Питание для повышения остроты зрения

Чтобы поддержать зрение в весенний период, включайте в рацион как можно больше следующих продуктов:

- продукты красного, желтого, оранжевого цветов, которые содержат в себе каротиноиды лютеин и зеаксентин: морковь, тыкву, красный виноград, чернику, цитрусовые, абрикосы (сушеные абрикосы содержат, в том числе, много калия, который хорошо влияет на работу сосудов);

- зеленые продукты: шпинат, брокколи, брюссельскую капусту, спаржу, репу, горох;

- кукурузу, богатую золотом, из-за чего она имеет желтый цвет;

- овощи и фрукты, которые содержат большое количество витамина С: капусту белокочанная, цитрусовые. Улучшают трофику сосудов и обмен сосудистой стенки, сосуды становятся более эластичными, менее ломкими, лучше питают глазное яблоко. Данные продукты также являются профилактикой кровоизлияний на глазах;

- рыбу, морепродукты: красную рыбу, сельдь, скумбрию. Рыба содержит большое количество Омега 3, полиненасыщенных жирных кислот, обладающих протектирующим действием на сетчатку и на слизистую оболочку глазного яблока;

- орехи: миндаль, семечки, лесные орехи, грецкие орехи, арахис. Это источник витамина Е – антиоксиданта, который защищает сетчатку от вредного воздействия ультрафиолетового излучения;

- зерновые (неочищенное зерно), в которых содержится большое количество витаминов группы В, благотворно влияющих на обмен кожи век и кожи лица и регулирующих работу сальных желез и волосяных фолликулов ресничек. Это, в свою очередь, является профилактикой воспалительных процессов на веках;

- красный виноград, вытяжку из красного винограда – содержит большое количество антоцианов – веществ, которые регулируют работу сосудов и уменьшают риск возникновения дистрофии сетчатки;

- масло из виноградных косточек, оливковое масло;

- черный шоколад – содержит флавоноиды – вещества, которое позитивно влияют на трофику сосудов;

- печень, яйца, красное мясо.


Мнение

Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен