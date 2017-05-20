Москва надеялась влиять на Трампа через Флинна 20.05.2017, 10:44

Майкл Флинн

CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе.

Власти России возлагали большие надежды на возможность влияния через генерала Майкла Флинна на политику президента Дональда Трампа. Об этом говорится в новых утечках телеканала CNN со ссылкой на анонимные источники в Белом доме и разведке, передает РБК-Украина.

В частности, собеседники телеканала рассказали, что перехваченные разговоры российских чиновников позволили им сделать вывод, что назначенного советником Трампа по национальной безопасности Флинна россияне собираются использовать как инструмент влияния на команду Трампа. "То, как россияне говорили о нем (Флинне), вызвало тревогу чрезвычайно", - поделился своими соображениями один из собеседников телеканала.

Еще один бывший чиновник администрации заявил, что Флинн рассматривался как потенциальная угроза национальной безопасности. При этом собеседники телеканала не стали уточнять, что Флинн был допущен к совершенно секретной информации и прошел все необходимые проверки в то время, когда президентом был еще Барак Обама, а проводили эти проверки чиновники, назначенные Обамой.

Источники допускают, что Москва могла преувеличить степень лояльности Флинна, так и его способности продвигать нужную точку зрения. Однако, они заверили, что администрация Обамы еще задолго до назначения перестала доверять Флинну и старалась не делиться с ним важной информацией. В свою очередь Белый дом отказал телеканалу в комментарии на эту тему.

"Мы уверены, что когда эти расследования будут завершены, никаких доказательств в поддержку какого-либо сговора между кампанией Трампа и Россией не окажется", - заявил представитель администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий высокопоставленный советник президента США Дональда Трампа стал фигурантом расследования дела о "возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией".