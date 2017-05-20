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Диетологи назвали ягоду, которая способствует омоложению

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  • 20.05.2017, 13:45
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Известный украинский диетолог Ксения Коваленко рассказала о пользе винограда.

Об этом сообщает healthinfo.ua.

Она напомнила, почему каждой женщине, если она хочет быть с красивой кожей, нужно есть спелую ягоду.

Как объяснила Коваленко, виноград стимулирует синтез коллагена, а также способствуют омоложению всего организма.

"Полезность. Хороший источник витаминов группы В. Содержит много минералов, в том числе кобальт и кремний. Благодаря последнему виноград и считается стимулятором синтеза коллагена. В 100 г винограда - 13 мг кремния при суточной норме в 30 мг. Содержит витамин С и витамин Р, который помогает усваивать и накапливать витамин С", - отметила диетолог.

Также она пояснила, в чем разница белого и черного винограда.

"Кардинальная разница только вкусовая, впрочем есть один момент. Все знают виноград сорта Изабелла. Такой темно-синий с глубоким вкусом черной смородины и земляники. В Европе и США запрещено изготавливать вина этого сорта из-за высокого содержания метанола в исходящем продукте. Метанол - очень токсичный спирт. При употреблении более 10 мл внутрь вызывает сильнейшее отравление, более 80 мл - летальный исход", - предостерегла диетолог.

Она добавила, что виноград сам по себе очень полезен.

"Красный виноград - качественный источник антиоксидантов, в частности множества флаваноидов. Опять + к качеству кожи - антиоксиданты способствуют омоложению всего организма и помогают здоровым клеткам бороться с армиями свободных радикалов. А еще выполняют бактерицидную функцию, нормализуют артериальное давление, повышают гемоглобин. И мое самое любимое: очищают печень от токсинов и помогают быстрому восстановлению после чего-угодно, будь то травма, стресс или операция", - пояснила эксперт.

Также Коваленко рассказала о допустимых порциях винограда.

"Похудение - 15 виноградинок за 1 прием пищи. Все, что больше вызовет скачок глюкозы, и вы потом вряд ли сможете усмирить тягу к сладкому в течение дня. При том, к винограду можно брать еще 1 фрукт. Например, 15 шт. виноградинок + 1 яблоко. Это уже похоже на перекус. Стабилизация - 30 шт. Не едим на ночь, не закусываем алкоголь. К творогу, в салат, как перекус", - подытожила диетолог.


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