Федерацию фехтования продолжает «лихорадить» 20.05.2017, 14:26

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Фото: npr.org

В Минске состоялась повторная внеочередная выборная конференция Белорусской республиканской федерации фехтования.

Предыдущая внеочередная отчетно-выборная конференция, выдавшая 17 мая кредит доверия Андрею Губанову, была объявлена ревизором БРФФ Виктором Рудаковым недействительной. Сегодня в новых выборах главы БРФФ за кандидатуру Алексея Овсянкина, которая на прошлой конференции была представлена Александром Гагиевым, как согласованная наверху, было подано 16 голосов. Против был 1 голос, принадлежавший старшему тренеру национальной команды по сабле Григорию Лопатневу, пишет Прессбол. Кворум на повторной конференции урезался до 17 делегатов. На конференции 17 мая присутствовали 30 человек, имевших право голоса. Сам председатель БРФФ Андрей Губанов, как и его зам, как и 6 членов президиума, на новой конференции не присутствовали.