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Задержан начальник ж/д станции в Ельске

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  • 20.05.2017, 16:09
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Андрей Зуевич задержан по подозрению в получении взяток.

Начальник железнодорожной станции Ельска Андрей Зуевич находится под следствием уже третий месяц. Информацию о его задержании tut.by сообщил источник.

О задержании Андрея Зуевича стало известно только недавно. Отсутствие начальника подтвердили и на его рабочем месте.

Андрей Иванович действительно задержан и находится под следствием еще с начала весны. Сейчас его обязанности временно исполняют дежурные по станции сотрудники, — ответили в приемной ж/д станции Ельска.

Андрей Зуевич был назначен начальником станции районного центра в 2015 году. До своего повышения работал там же — коммерческим агентом, дежурным по станции.

Напомним, что около месяца назад были задержаны начальник Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Леонид Лемеш, а также начальники транспортных инспекций в Гомеле и Гродно Сергей Чучвага и Сергей Грудзинский.


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