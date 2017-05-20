Задержан начальник ж/д станции в Ельске 11 20.05.2017, 16:09

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Андрей Зуевич задержан по подозрению в получении взяток.

Начальник железнодорожной станции Ельска Андрей Зуевич находится под следствием уже третий месяц. Информацию о его задержании tut.by сообщил источник.

О задержании Андрея Зуевича стало известно только недавно. Отсутствие начальника подтвердили и на его рабочем месте.

— Андрей Иванович действительно задержан и находится под следствием еще с начала весны. Сейчас его обязанности временно исполняют дежурные по станции сотрудники, — ответили в приемной ж/д станции Ельска.

Андрей Зуевич был назначен начальником станции районного центра в 2015 году. До своего повышения работал там же — коммерческим агентом, дежурным по станции.

Напомним, что около месяца назад были задержаны начальник Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Леонид Лемеш, а также начальники транспортных инспекций в Гомеле и Гродно Сергей Чучвага и Сергей Грудзинский.