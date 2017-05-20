Случчане защитили свою малую родину от потенциально опасного производства 1 20.05.2017, 17:49

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Слуцк

иллюстрационное фото wikipedia

Жители Слуцка выступили против опасного для экологии производства.

Слуцкий райисполком ответил областному координатору движения «За Свободу» Виталию Амельковичу о новой попытке создания потенциально опасного для экологии региона производства по очистке нефтезагрязненных грунтов, пишет pyx.by.

Площадка по биологической очистке нефтезагрязненных грунтов может возникнуть на участке военного городка в 6 километрах от деревни Адамово. Слуцкие власти уже проводили общественные слушания, которые утвердили данное решение. Местные жители активно боролись с этим, собрали подписи, обратились к правозащитников, в том числе и к члену БХК и координатору Движения «За Свободу» в Минской области Виталию Амельковичу. После его жалобы результаты тех слушаний были признаны недействительными.

Однако власти снова вынесли на обсуждение возможность появления производства. Это вызвало протест местных жителей, а сам Амелькович потребовал от райисполкома проведения общественной экологической экспертизы и собрания по обсуждению отчета по Оценке воздействия на окружающую среду.

«Слуцкий райисполком сообщает, что отчет оценки воздействия на окружающую среду плановой деятельности" Производства по биологической оценке нефтезагрязненных грунтов на участке военного городка Павловка", которая проходит процедуру общественного обсуждения, не в полной мере соответствует условиям Положения о проведении оценки, требованиям к составу отчета, специалистам, проводящим оценку », - сказано в ответе за подписью заместителя председателя Слуцкого райисполкома Н. Денарии.

В результате райисполком решил приостановить «процедуру общественного обсуждения».