«Почему не говорить на родном языке, если он существует?» 21.05.2017, 15:57

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Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Армянский футболист рассказал о жизни в Беларуси.

Камо Оганнисян — 24-летний футболист сборной Армении и «Торпедо-БелАЗ» — отличный пример армянского патриотизма. Он уверен: в Армении лучшие жены, самый вкусный шашлык и прочнейшие семейные ценности. В проекте «Легионеры» игрок жодинской команды рассказал журналистам tut.by о том, почему белорусам следует больше радоваться жизни и возрождать родной язык, пока он не забыт.

Раннее детство Камо провел в Жодино — даже ходил там в детский сад, а в 2000-м году семья Оганнисян вернулась в Ереван.

— Папа служил в Кричеве, а затем занялся бизнесом в Беларуси — здесь для этого была более благоприятная ситуация, чем в Армении. Мой отец Арташес открыл первый частный магазин обуви в Могилеве, до этого владел производственным цехом, который достался от дедушки. В те годы каждый зарабатывал как мог. Со временем мы вернулись на родину, потому что для отца было важно воспитать нас в армянских традициях. Я не встречал такой связи с прошлым ни у одного европейского народа. В некотором смысле армяне уникальны — в стране живет около трех миллионов человек, а за ее пределами — почти в три раза больше. Из-за геноцида люди вынуждены были бежать. Теперь в мире существует очень большая армянская диаспора. Сегодня на родине сложная экономическая ситуация, и это тоже становится причиной эмиграции. Но мы не теряем связь с культурой — во многих точках земли есть армянские общины, церкви и школы. Армяне, проживающие в Беларуси, могут прийти на футбол только ради того, чтобы познакомиться со своим земляком-футболистом.

«Почему не говорить на родном языке, если он существует?»

Камо с улыбкой реагирует на мнение, что армяне якобы умудряются найти армянские корни у любого известного человека. Он считает, что это просто показатель патриотизма и гордости за свой народ.

− Мы действительно любим прихвастнуть: допустим, часто вспоминаем про Генриха Мхитарян, который выступает за «Манчестер Юнайтед», вкусный армянский коньяк, гору Арарат. Я думаю, и в Беларуси гордятся соотечественниками, поднимающими флаг страны и показывающими всему миру, кто такие белорусы. Мы очень уважаем армянский язык — в семье всегда общаемся только на нем. Честно говоря, задумывался, почему белорусский язык практически мертв и люди не разговаривают на нем. Может быть, так происходит из-за того, что в Беларуси очень многое связано с Россией. Для меня, конечно, такая языковая ситуация только в плюс — я владею русским и не понимаю белорусского. Если бы в Жодино говорили на армянском, было бы вообще супер. Удивляюсь, когда спрашивают, на каком языке разговаривают армяне. Естественно, мы все общаемся на своем родном. Мне кажется, белорусская власть способна возродить ваш язык, для начала можно ввести белорусскоязычное преподавание в школах. Почему не говорить на родном языке, если он существует?

Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Журналисты спросили, согласен ли он с позициями Беларуси и Армении в мировом рейтинге счастья (белорусы — 67-е, армяне − 120).

− Затрудняюсь ответить на вопрос, счастливее ли белорусы, чем армяне: в одной семье может быть благополучие, а в другой — сплошные проблемы. Мы так отстаем, потому что в Армении много проблем: вооруженные конфликты, невысокий уровень жизни, ущемленные демократические права. У Беларуси хорошие отношения с соседними государствами, вы более свободны и можете поехать, куда захотите. Армения граничит с четырьмя странами — с Турцией и Азербайджаном у нас напряженные отношения, а вот с Грузией и Ираном — хорошие. В Армении средний класс потихоньку вымирает — у многих нет даже крыши над головой, а если она есть, то это сложно назвать крышей. В Беларуси всегда можно найти работу — пускай не с самой большой зарплатой, но она позволит не голодать.

Замечаю существенное отличие в ценах на коммунальные услуги. Этой зимой в Жодино я платил за коммунальные до 100 рублей, при этом дома было очень тепло — ходил в шортах и майке, постоянно использовал горячую воду и не экономил электричество. В Армении цены намного выше, а зарплаты еще меньше, чем в Беларуси. В зимние месяцы моя семья платит за коммункалку 300−400 долларов (и это мы не включаем все на максимум). Белорусы любят поворчать: «Что происходит? Все не так! Все плохо!». Меня веселит эта особенность белорусского менталитета — у вас ведь хватает плюсов: все очень грамотно организовано для того, чтобы на улицах было чисто и безопасно. Например, зимой снегоуборочные машины успевают очистить дороги еще до того, как люди выйдут на работу. Когда на улице хорошая погода, встречаю огромное количество детей — на площадках и в колясках. Кажется, Беларуси не грозит демографический кризис — каждая вторая женщина с ребенком. Многим, конечно, непросто, но я считаю, что люди должны больше радоваться.

«В Армении очень прочные семейные отношения. Я, например, хочу всегда жить с родителями»

В феврале этого года Камо уже в статусе футболиста сборной Армении подписал контракт с жодинским «Торпедо-БелАЗ». Родители футболиста отправились в Беларусь вслед за сыном, чтобы помочь ему наладить быт и максимально комфортно начать первый легионерский опыт.

− Когда мне предложили контракт в Жодино, считал дни до переезда в Беларусь: хотел заиграть на новом уровне и вернуться в город, где много хороших приятелей. Мои родители и брат приехали в Беларусь не для того, чтобы контролировать меня, — у нас принято поддерживать друг друга. Я заметил, что в Армении отношения детей и родителей более прочные и искренние, нежели в Беларуси. Вот вам пример: местные молодые пары стараются как можно скорее съехать от родителей и жить отдельно, а в Армении многие по собственному желанию остаются в отцовском доме даже после того, как обзаводятся собственными семьями. Я хочу всегда жить с родителями. В белорусских семьях любят друг друга, но по-своему. Я могу разговаривать со своим отцом на самые разные темы — он мне и друг, и брат, и папа. Один белорусский приятель часто говорит нам: «Ваше общение очень классное, но мы с сыновьями не можем так откровенничать». Люди доверяют друг другу, но стесняются или стыдятся некоторых вещей.

Публикация от Kamo Hovhannisyan (@hovhannisyan13) Май 21 2016 в 2:00 PDT

Футболист гордится своими семейными отношениями и уверяет, что такой близости и искренности еще нигде не встречал. По словам Камо, это не зависит от национальности или генов — все дело в воспитании.

− Ребенок все впитывает, как губка. Я уверен, что и в Беларуси, и в Армении есть примеры дружных семей. Очень важно найти подход к ребенку. Например, мои мама с папой всегда оставляли выбор за мной и разумно объясняли, что повлечет то или иное решение. Они ничего не запрещали: хочешь выпить — выпивай, хочешь курить — кури, хочешь гулять — гуляй. Я с детства уяснил, что всего должно быть в меру. Недавно родители вернулись в Армению, и теперь мы созваниваемся по три-четыре раза в день. Мама перед отъездом наготовила столько еды, что месяц могу ни о чем не заботиться.

Армянский футболист − домосед, поэтому он не стремился снимать жилье в Минске, хоть там и ощутимо больше развлечений.

− Если бы у клуба была база, то я бы там и поселился. Игроки «Торпедо», которые живут в Минске, каждый день просыпаются в восемь утра, а я могу спать до 10. Знаю, что молодежь рассуждает так: «Жить в Беларуси — значит жить в Минске». От Жодино до Минска всего 30 минут езды, так что никаких проблем нет. Хотя иногда не могу найти в жодинских магазинах нужных вещей: хотел купить чехол для телефона, думал, что в «Евроопте» уж наверняка есть все, но нет. Так что ради некоторых покупок нужно выезжать в Минск. А вот к расстояниям на выездные игры пришлось привыкать: каждый раз едем за 250−300 километров. Когда выступал в чемпионате Армении, все соперники находились в 15−20 минутах от нас. Самые популярные вопросы, которые слышу от белорусов, связаны с армянским футболом и Генрихом Мхитаряно — просят привезти его майку и интересуются, как там, в «Манчестере».

«Белорусы думают, что мы каждый день едим шашлык и шаурму»

Камо рад, что белорусы одинаково хорошо относятся и к своим, и к легионерам. Предсказуемо, первым заданием в команде для Оганнисяна стало приготовление шашлыка.

− Белорусы думают, что мы каждый день едим шашлык и шаурму. После первого тура, когда я забил гол, накормил ребят шашлыком. Все оценили: армяне — мастера по этому блюда. В Беларуси спорят: какой шашлык лучше — грузинский или армянский. Но мой ответ однозначный. У нас, вообще, невероятно богатая кухня: при помощи трав, специй и пряностей можем сделать особенным каждое блюдо. А вот белорусская кухня мне как-то не очень: драники и супы не впечатлили. Было не слишком плохо, но это точно не те блюда, которые я бы заказал маме.

Камо не раскрывает карты: как надолго он планирует задержаться в Беларуси. В межсезонье футболист отказался от контракта на Кипре и приехал в Жодино — уверяет, что не жалеет. Но где бы он ни заиграл, он уверен, что всегда будет подчеркивать свое армянское происхождение.

Фото: «Торпедо-БелАЗ»

− В Армении задана очень высокая планка традиций и семейных отношений: близкие — это самое святое, что у нас есть. В Беларуси свадьбы по залету, глупости или молодости стали нормальным явлением: видят в 19 лет красивую девушку и сразу женятся. Во всем мире девушки становятся более раскованными — в одних странах это очевидно, в других — происходит замаскированно. Я бы не сказал, что белоруски ведут себя свободнее остальных. Но в Армении существует некий идеал будущей жены: скромная, покорная, уважительно относящаяся к родителям жениха и традициям предков. В моей семье принято так: если ты женишься, то раз и навсегда. Пара должна пройти вместе через трудности и понять, что они могут во всем доверять друг другу. Очень важно видеть в девушке мать своих детей и ту единственную.

Знаю, что в Беларуси многие молодые семьи быстро распадаются — в Армении ценности сохраняются лучше, но, к сожалению, количество разводов тоже растет.

Мои родители не имели бы ничего против жены другой национальности. Знаю хороших белорусок — у моих друзей-армян, живущих в Жодино, есть жены вашей национальности. Но мне будет легче построить семью с армянкой, хоть белорусы более спокойный и добрый народ. Мы вспыльчивые, зато открытые. Понимаете, армянские вечеринки — это не пьянки двух-трех человек, а семейные сборы и поездки большими компаниями друзей. Как-то услышал в Беларуси: «Планируем пышную свадьбу, потому что у нас большая родня — придет 60−70 человек». Я рассмеялся: «Ты просто не видел большой свадьбы, друг, на армянских гуляет минимум 150 гостей».