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Железные Братья у Великого Камня

  • Янка Грыль, «БелГазета»
  • 21.05.2017, 20:02

Минску никак не удается монетизировать дружбу с Пекином.

У белорусско-китайского партнерства есть несколько измерений. Первое - китайский мега-проект «Один пояс, один путь» (англ. One Belt One Road, OBOR), или, если сужать, сухопутный Экономический Пояс Шелкового Пути (ЭПШП) и место в нем Беларуси. Второе - двустороннее экономическое сотрудничество, с которого Минск никак не может снять соразмерную продекларированным аппетитам пенку, хотя идеологической патоки пролито на газетные полосы и телеэкраны более чем достаточно. И третье - влияние белорусско-китайского сотрудничества на отношения с третьими странами: с Россией и соседями из ЕС, у которых с КНР свои отношения и своя повестка дня.

К назначенному на 14-15 мая международному форуму «Один пояс, один путь» Александр Лукашенко, как обычно, начал готовиться загодя, с проведения 4 мая пресс-конференции для участвовавших в специально организованном пресс-туре журналистов китайских СМИ. Александр Григорьевич не преминул отметить, что «инициатива «Один пояс, один путь» является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики». В очередной раз охарактеризовал белорусско-китайскую дружбу, «которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю», как «всепогодную» (очень к месту, учитывая майские заморозки, к началу которых в Минске эффектно завершили отопительный сезон). И с удовольствием процитировал председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжана Дэцзяна, во время визита в РБ назвавшего Китай и Беларусь «железными братьями».

Ярко, метафорично, под стать иероглифическому письму мыслят китайцы: у них то Пояс длиной в континент, то Путь сопоставимого размера. Ключевая же белорусская метафора двустороннего сотрудничества - Великий Камень, при всей своей увесистости лишенный какой-либо динамики.

КАМЕНЬ ПОСЛЕЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

О динамике и «Великом камне» правителя РБ рассуждал и в компании китайских журналистов: «Очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах. Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк «Великий камень» предприятия с самыми передовыми технологиями - завтрашнего, а может, и послезавтрашнего дня».

Концепция Китайско-белорусского индустриального парка (КБИП) на протяжении последних 5 лет в устах белорусских официальных лиц в зависимости от конъюнктуры приобретала самые разнообразные и причудливые очертания: от чайнатауна, пивоварни и гостинично-сервисного центра для китайских товарищей до индустриального или даже постиндустриального технопарка, а то и просто гигантского транспортно-логистического хаба. Так что можно смело говорить о технологиях не только послезавтрашнего, но и послепослезавтрашнего дня.

Концепция Китайско-белорусского индустриального парка (КБИП) на протяжении последних 5 лет в устах белорусских официальных лиц в зависимости от конъюнктуры приобретала самые разнообразные и причудливые очертания: от чайнатауна, пивоварни и гостинично-сервисного центра для китайских товарищей до индустриального или даже постиндустриального технопарка, а то и просто гигантского транспортно-логистического хаба. Так что можно смело говорить о технологиях не только послезавтрашнего, но и послепослезавтрашнего дня.

Видимо, чувствуя, что правителя волнует получение хоть какой-то практической отдачи от проекта, 4 мая глава администрации КБИП Александр Ярошенко в очередной раз браво отрапортовал о перспективах «Великого камня». Ярошенко вдохновлен полуторакратным опережением плановых сроков строительства: «За 36 месяцев мы должны построить, но фактически построили за 24 месяца… Самое главное - привлечь инвесторов с такой же скоростью, чтобы было не 8-9 инвесторов, как сейчас, а 20, как мы запланировали на конец года. А к концу 2020г. - не меньше 100 инвесторов». Пока же девятым резидентом КБИП стала «дочка» австрийской Kronospan, намеренная вложить в свой проект около 27 млн. евро. Таким образом, перечень специализаций резидентов парка пополнился любимой белорусским президентом деревообработкой. Ярошенко доложил также, что в парке с участием китайцев построили электростанцию мощностью 110 кВ и реконструировали русло реки Уша. Технологии завтрашнего дня, как и было сказано.

Вспомните, какие просьбы звучали касательно «Великого камня» в 2015-16гг.? Правильно, об увеличении льгот и преференций для инвесторов. Сейчас резидент КБИП на 10 лет освобождается от корпоративных налогов (на землю, на прибыль, на недвижимость), а ввозимые им для инвестпроекта материалы не облагаются НДС и таможенными пошлинами. Кроме того, напомнил Ярошенко, КБИП - «это единственная в РБ территория, которая позволяет резиденту-инвестору купить землю в частную собственность… или взять эту землю в аренду на 99 лет». Бери - не хочу.

«Когда просчитывались результаты «Великого камня», мы полагали, что Беларусь только от экспорта продукции из этого парка получит приток валюты порядка $50 млрд.», - признался 4 мая Лукашенко. Если имиджевый для обеих стран проект показывает такую динамику, значит, тому есть объективные причины.

ИХ СЕМЬСОТ НА НАШИ НЕДОПЯТЬСОТ

Правитель не раз выказывал недовольство отсутствием у отечественных предприятий живых бизнес-проектов под китайское финансирование, нерасторопностью и нераспорядительностью чиновников и т.п. Увы, пока на динамике белорусско-китайского товарооборота все это отразилось слабо. Беларусь по-прежнему покупает у Китая больше, чем продает - отрицательное сальдо вошло в привычку. Масштабы экономик Железных Братьев несопоставимы: если вы можете предложить партнеру 3 позиции, а он вам 333, товарообмен вряд ли будет равноценным.

По данным Белстата, в 2012г. экспорт белорусских товаров в КНР оценивался в $432,6 млн., в 2013г. - $460,7 млн., в 2014г. - $640,3 млн., в 2015г. - $781 млн., в 2016г. - $468,2 млн. Импорт китайской продукции в РБ составил в 2012г. $2,374 млрд., в 2013г. - $2,829 млрд., в 2014г. - $2,373 млрд., в 2015г. - 2,401 млрд., в 2016г. - $2,115 млрд. В январе-феврале 2017г. товарооборот РБ и КНР достиг $431 млн. (131,2% к аналогичному периоду 2016г.), экспорт - $77,812 млн. (188,4%), импорт - $353,193 млн. (122,9%), отрицательное сальдо - $275,381 млн.

6 мая председатель постоянной комиссии совета республики нацсобрания по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов сообщил БелТА, что над повышением отдачи от двустороннего сотрудничества на специально созванном круглом столе бьются дипломаты, представители министерств и ведомств, парламентарии и прочие эксперты из КНР и РБ. Результаты этого внешнего консалтинга должны быть использованы в ходе визита Лукашенко в Пекин.

Чрезвычайный и полномочный посол РБ в КНР Кирилл Рудый как главный белорусский эксперт по Китаю 7 мая объяснил, почему так туго с инвестициями: «Китайцы привыкли инвестировать на финансовых рынках. Поскольку пока он в Беларуси недостаточно развит, это сдерживает массовый приток прямых инвестиций (ПИИ)». Рудый поставил в пример руководству Беларуси, китайские ПИИ в которую в 2016г. составили $36 млн., во-первых, весь мир (общий объем китайских ПИИ $170 млрд.), во-вторых, ЕС ($35 млрд.), видимо, полагая, что это сопоставление как-то простимулирует крепких хозяйственников.

Если честно, то решительно непонятно, зачем китайскому бизнесмену инвестировать в РБ. Сырья или энергии у нас нет, внутренний рынок узок и скуден, на рынки ЕС и РФ Китай в состоянии выйти самостоятельно…

Правда, справедливо отметил посол, «китайские компании начинают выносить производства в те страны, где зарплаты ниже. И в этой связи мы становимся все более привлекательны - с невысокой умеренной зарплатой и достаточно высокой производительностью труда». Вроде все так: ихние $700 побольше обещанных нам $500. Однако с выносом производств нужно поосторожнее: напомним, что весенние протесты 2016г. в Казахстане во многом были связаны с перспективой предоставления земли китайским инвесторам и бытующим у казахов мнением, будто китайские производства - это неизбежный ущерб для экологии. Да и наша оппозиция еще до начала строительства КБИП не без успеха пугала электорат нашествием миллионов китайцев.

У Рудого репутация продвинутого системного либерала. Поэтому в высшей степени показательны его рассказы про экспорт в КНР белорусской «молочки», которая «стоит на полках рядом с французским вином», и советы наращивать приток в РБ туристов из КНР. Это значит, что каких-либо прорывных идей на китайском направлении, кроме КБИП и кормления раскосых путешественников из Поднебесной высокоэкологичными белорусским молочком и творожком, у начальства нет. Как говорится, один путь - один пояс. И Великий Камень один, хотя сдвинуть его, похоже, не под силу никому.

Янка Грыль, «БелГазета»


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