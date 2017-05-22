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Израиль пошел на уступки палестинцам перед визитом Трампа

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  • 22.05.2017, 10:59

Президент США неоднократно подчеркивал, что он в состоянии добиться мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Израиль пошел на некоторые экономические уступки палестинцам, предложенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом, как сообщает Reuters (перевод – «Немецкая волна»), стало известно всего за несколько часов до начала официального визита Трампа в Израиль и Палестинскую автономию. Трамп должен прибыть в Израиль в понедельник, 22 мая.

Как отмечает Reuters, были одобрены некоторые «экономические меры, направленные на то, чтобы упростить повседневную жизнь жителей Палестинской автономии».

Среди прочего, предполагается строительство двух индустриальных зон на севере и на юге Западного берега реки Иордан, а также ввод 24-часового режима работы Моста короля Хусейна (Мост Алленби), который соединяет территорию Палестинской автономии и Иорданию.

В заявлении кабинета министров Израиля подчеркивается, что это сделано накануне прибытия американского президента, который просил предпринять «некоторые шаги по укреплению доверия». Президент США намерен 22 мая провести встречу с Нетаньяху, а 23 мая - с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что он в состоянии добиться мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта. Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году.


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