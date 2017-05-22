Савицкого вызвали в сборную Беларуси по футболу 22.05.2017, 12:38

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Павел Савицкий

Фото: football.by

Хавбек «Немана» Павел Савицкий вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч против командой Швейцарии.

Поединок пройдет 1 июня в Невшателе (начало — в 21.00), сообщает pressball.by.

Ранее Игорь Криушенко вызвал в расположение национальной команды 20 футболистов:

Вратари: Андрей Горбунов ("Атромитос", Афины, Греция), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Андрей Климович ("Динамо-Минск").

Защитники: Егор Филипенко ("Маккаби", Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — "Шахтер", Солигорск), Александр Сачивко ("Динамо-Минск"), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба — "Динамо-Брест").

Полузащитники: Станислав Драгун ("Оренбург", Россия), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Артем Быков ("Динамо-Минск"), Алексей Легчилин ("Динамо-Брест"), Олег Евдокимов ("Минск").

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Антон Сарока ("Динамо-Минск").

После девяти туров национального чемпионата Павел Савицкий возглавляет гонку бомбардиров с 6 забитыми голами.