Савицкого вызвали в сборную Беларуси по футболу
- 22.05.2017, 12:38
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Хавбек «Немана» Павел Савицкий вызван в сборную Беларуси на товарищеский матч против командой Швейцарии.
Поединок пройдет 1 июня в Невшателе (начало — в 21.00), сообщает pressball.by.
Ранее Игорь Криушенко вызвал в расположение национальной команды 20 футболистов:
Вратари: Андрей Горбунов ("Атромитос", Афины, Греция), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Андрей Климович ("Динамо-Минск").
Защитники: Егор Филипенко ("Маккаби", Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба — "Шахтер", Солигорск), Александр Сачивко ("Динамо-Минск"), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба — "Динамо-Брест").
Полузащитники: Станислав Драгун ("Оренбург", Россия), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Артем Быков ("Динамо-Минск"), Алексей Легчилин ("Динамо-Брест"), Олег Евдокимов ("Минск").
Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба — "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Антон Сарока ("Динамо-Минск").
После девяти туров национального чемпионата Павел Савицкий возглавляет гонку бомбардиров с 6 забитыми голами.
Павел Савицкий вызван в национальную сборную! https://t.co/ihsKt4Xv96#СборнаяБеларуси #БелыяКрылы pic.twitter.com/LqlzGLCI6i— АБФФ (@BelFootFeder) 22 мая 2017 г.