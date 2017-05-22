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Как брестчанин сдал на металлолом фонтан

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  • 22.05.2017, 14:48

Наряд милиции задержал горе-вандала с поличным.

В Бресте вандал повредил декоративные конструкции фонтана и сдал их на металлолом, сообщил БелТА официальный представитель УВД облисполкома майор милиции Илья Помин.

Житель областного центра, ведущий асоциальный образ жизни, еще в апреле предпринял попытку демонтировать металлические конструкции, украшающие обновленный фонтан на площадке у Дворца культуры профсоюзов.

Отломанные элементы он сбыл своему знакомому в качестве лома. Тогда ему удалось остаться незамеченным. В ночь с 18 на 19 мая вандал снова отправился на дело. Его заметила сторож ДК и вызвала милицию. Наряд задержал злоумышленника с поличным. В частности, мужчина оставил без рук несколько скульптур.

В настоящее время назначена экспертиза, которая установит сумму причиненного ущерба. По итогам исследования действиям брестчанина будет дана правовая оценка и определена мера наказания.


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