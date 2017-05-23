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Оршанцы: «Неважно, откуда этот мэр – у них всех на лице одна печать стоит»

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  • 23.05.2017, 14:47

Что местные жители думают о приказе Лукашенко поднять район «из руин и пепла».

Во вторник 23 мая в Орше проходит выездное заседание президиума белорусского правительства, пишет «Салідарнасць».

Планируется, что министры почти в полном составе приедут в районный центр, посетят местные предприятия, чтобы проконтролировать выполнение указания Лукашенко, которое он сделал в ходе обращения к народу и «парламенту».

Одним из первых планируется проинспектировать местное кондитерское предприятие «Сладкая страна», которое не выполняет утвержденный на государственном уровне бизнес-план.

По информации журналистов, в городе на протяжении нескольких недель активно готовились к приезду «больших чинов».

Например, местных предпринимателей под угрозой заведения административных дел «убедительно попросили» облагородить территорию вокруг магазинов на центральных улицах города.

Пришла бумага, просят явиться в исполком, чтобы на меня составили административный протокол. Пришлось сделать ремонт, – признается один из оршанских предпринимателей.

Также к визиту приезжих чиновников готовились на местных промышленных предприятиях.

То один министр приезжал, то второй, – говорят оршанцы. – Работников поставили бордюры красить и кусты стричь, а до производства никому дела нет. Какая тут работа – всем сейчас не до этого.

Больше всего местное начальство боится, что с инспекцией в город приедет сам Лукашенко, поэтому стараются заранее навести «марафет».

Также жители города обсуждают назначение нового председателя Оршанского райисполкома Леонида Пеньковского, который накануне оказался в центре скандала. От пребывания чиновника на посту в Орше не ждут ничего хорошего, как, впрочем, и от всей шумихи, которая поднялась вокруг районного центра.

Неважно, откуда этот мэр – у них всех на лице одна печать стоит. Разницы между ними особо не видно, – признается местный житель.


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