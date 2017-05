«Клиент должен ждать»: Законы белорусской торговли 13 23.05.2017, 16:04

Белорусскую торговлю можно свести к десяти непонятным для нормального европейца «правилам».

Законы отечественной торговли открыл известный белорусский писатель Виктор Мартинович.

1. Клиент должен подождать. К кассам должны быть очереди. Если к кассам нет очереди, крупный торговый объект работает неэффективно, а его владельцы терпят убытки. В случае отсутствия очереди менеджер зала должен закрыть часть касс вплоть до создания толпы перед работающими кассами. Это позволяет экономить на зарплатах кассирш даже лучше, чем штрафы, которые с кассирш взыскиваются за нарушения.

2. Очередь в объекте торговли должна состоять минимум из пяти, максимум из двадцати человек. После этого рубежа покупатели с корзинами начинают злиться и уходить, оставляя замороженные продукты таять и портиться прямо в зале. Это ведет к убыткам владельцев торговой сети. Владелец всегда прав.

3. Здесь продают то, что продается. Беларусь — страна товаров широкого потребления. Телефон у тебя должен быть Samsung, машина — Kiа, ноутбук — Lenovo (или Asus, или Apple, что в смысле распространенности — одно и то же). И не дай тебе боже захотеть чего-то «не как у всех». Для наушников Sennheiser HD 579 мне понадобился кабель с переходником мини-джек (3,5 мм) — микро-джек (2,5 мм), поскольку все время носить в кармане с телефоном концертный большой штекер некомфортно. Мест, в которых торгуют проводами, в том числе для аудиоустройств, до черта, специализированных магазинов в городе и в интернете — как милиции на концерте. Но все они предлагают стандартный провод с выходами 3,5 мм на 3,5 мм. Нужно что-то нестандартное? Можем вам предложить провод 3,5 мм на 3,5 мм розового цвета со стразами. Вам нужна hi-end гарнитура для Sennheiser? «Идите на ебэй»!

4. Поставщик должен быть один. Когда вы ходите по рынку и ищете жареные кешью, а на первой точке вам говорят, что жареных кешью им сегодня не завезли и что вообще это вредная для здоровья штука, поскольку поджаривание убивает всё полезное в орехах, образуя канцерогены, но после проповеди вам все равно хочется жареных кешью — забудьте про жареные кешью! Во всех остальных местах, где продают изюм, курагу и орехи, торговцы разной национальности со всевозможными акцентами будут повторять вам ту самую историю, что кешью не завезли, что они вредны, а вот возьмите ка лучше зефира на агаре-агар. Выехать из Минска на рынок города-сателлита не поможет. Лучше сразу идите на ебэй!

5. То же касается интернета. Если по первому объявлению вам сказали, что выбранный вами телефон BlackBerry существует только с американским зарядным устройством, к которому приклеен монструозный адаптер для белорусской розетки — ровно то же самое вам скажут еще в 17 местах, куда вы надумаете позвонить. У каждого из 17 будет свой рейтинг на Онлайнер, свой пук хороших и плохих комментов, пять сотовых номеров, на каждом из которых будет сидеть вежливый и бодрый оператор. Но на самом деле вся эта хрень существует только чтобы замаскировать простой ответ: кешью сегодня не завезли, идите на ебэй.

6. Главный человек в любом белорусском гипермаркете — охранник. Да что я вам говорю, вы сами читали новости. Охранник главный, потому что, во-первых, он носит пиджак и имеет наушник в ухе, что делает его похожим на агента Смита из «Матрицы» (так кажется самому охраннику). Во-вторых, охранник защищает личные имущественные интересы собственников и поэтому является их вассалом. В феодальных системах (а любой крупный белорусский гипермаркет — это именно феодальное королевство) частная гвардия короля — самая мощная сила. Охранник может досмотреть вашу сумку. Охранник может вызвать милицию. Вы, казалось бы, также можете вызвать милицию, но охранник в пиджаке и у него есть наушник в ухе. То есть он сам уже наполовину милиция. Так что привыкайте к мысли, что охранник здесь главный, вы — бесправная моль. Get your shit and get out.

7. Из пакетиков, в которые упаковывают заказ в службах быстрой доставки, развозящих продукты, заказанные через интернет, можно соорудить огромный полиэтиленовый дворец на городской мусорной свалке. Экология, срок разложения того полиэтилена, вид города через 20 лет доставщика не интересует. В той же Италии все продукты упаковывают в бумагу. Но бумага дороже, а себестоимость должна быть минимальной, иначе не будет сверхприбылей.

8. Войны на парковке. Значительная часть торговых центров в Минске и областных центрах имеет стоянки, мест на которых значительно меньше пикового количества машин в 19.00 рабочего дня. Сделать нормальную стоянку мешают ровно те же причины, что и в пункте номер один: где покупателю оставить машину — его проблема, главное минимизировать затраты на ввод объекта в эксплуатацию. Вообще, чем больше расстроенных и спешащих клиентов будет в торговом зале — тем лучше. Бобик, который оставил тачку под знаком, будет принимать решения наспех и, следовательно, с большей долей вероятности падет жертвой агрессивного белорусского мерчендайза, о котором стоит сложить отдельную поэму. Стоянки перед гиперами обычно покрыты противоречивыми стрелочками, запрещающими знаками (куда же без них!), причем зачастую в два слоя, так как дешевая краска на асфальте больше двух сезонов не выдерживает. И — самое главное — на стоянке, где-нибудь в сторонке, то и дело увидишь притаившуюся машину ГАИ, которая отслеживает жертв неправильной парковки и с наслаждением их штрафует. Вот эта деталька, ГАИ на парковке в месте, куда люди приезжают тратить свои деньги, — это очень по-белорусски!

9. Кондиционер в гипермаркетах имеет ту же функцию, что и красный цвет логотипов сетей быстрого питания. Он должен херачить покупателям прямо в головы, так чтобы они невольно двигались и шопились быстро-быстро. Чуточку задержался возле витрины, задумался, какую рыбу выбрать, — получил невралгию тройничного нерва. Чем холоднее в зале — тем лучше для всех. Вот и продукты на полках сохраняются лучше. Избегайте сетей, в которых кассиры летом сидят в меховых жилетах — владельцы этих магазинов думают о вас очень плохо.

10. Изображение продуктов на сайте электронной доставки играет роль иконического знака (Ч. Пирс). Оно не указывает, как будут выглядеть продукты, которые вам привезет обернутыми в миллион целлофановых пакетов курьер. Этот образ-иконка намекает на свойства, характерные для всей группы объектов, называемых, к примеру, словом «банан» или выражением «продукт копчено-вареный из курятины». Несовпадение того, что вам привезли, и того, что вы ожидали, что вам привезут, является исключительно вашей проблемой и происходит из плохого знания вами, покупатель, семиотики Ч. Пирса.

Что бы мы с вами ни думали насчет законов, которые рулят белорусской торговлей, другой торговли в этой страны для нас нет. Все недовольные идут на ебэй.