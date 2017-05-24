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Виктор Шендерович: Беларусь - моя историческая родина

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  • 24.05.2017, 18:59
Виктор Шендерович
Фото: inforesist.org

Российский писатель и публицист рассказал о своих белорусских корнях.

В последний раз Виктор Шендерович был в нашей стране 16 лет назад. По его словам, с начала 2000-х он находится в негласном списке невъездных артистов. Но в один из свохи последних приездов в Беларусь он успел проехать по местам, где родились и жили его предки. А это Чаусы, Могилёв, Мозырь и Бобруйск, сообщает «Еврорадио».

― Фамилия пошла не из Чаусов ― там родился мой дед Евсей Самуилович Дозорцев, дедушка по матери, который погиб в 1941-м году под Ленинградом. Как раз в один из последних приездов в Беларусь приятели провезли меня по этим местам. В большей части из них ничего не напоминает о еврейском прошлом. В Городище, деревне, откуда мой дед по отцовской линии, еврейское местечко, ― там ещё до Гитлера был решён еврейский вопрос. В 1929-м году на месте еврейского кладбища было артиллерийское стрельбище. Никаких признаков не осталось. Горько и поучительно, как идёт время. Поэтому я называю Беларусь своей исторической родиной, так как Израиль далеко и по времени, и по расстоянию, а Беларусь ― рядом.


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