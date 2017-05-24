Тиллерсон: Россия не вернется в G7, пока не вернет Крым 24.05.2017, 22:33

Пока не будет восстановлен суверенитет Украины, Россия в в Группу семи не вернется.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил позицию его страны и остальных членов Группы семи, что возвращение России в эту группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины.

Об этом он сказал журналистам в президентском самолете по пути в Брюссель, передает «Радио Свобода».

«Ее (Россию. - Прим.) исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за ситуацию в Украине. Мы очень четко давали ей понять, что это значит: это означает продвижение с выполнением минских договоренностей и выполнение их, восстановление суверенитета Украины», - сказал Тиллерсон.

При этом он добавил: «Не думаю, что пока эти условия не будут выполнены, пока не будет какой-то договоренности о том, как нам справиться с положением в Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов Группы семи - я не ожидаю, что она (Россия. - Прим.) когда-нибудь вернется».

Также сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна ответить за свои действия в Крыму и на востоке Украины.