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В Могилеве задержан сотрудник «Бабушкиной крынки»

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  • 25.05.2017, 19:12

Сотрудник предприятия за откаты закупал оборудование по завышенной цене.

В Могилеве задержаны должностное лицо ОАО «Бабушкина крынка» и представитель коммерческой структуры, которые подозреваются в превышении власти или служебных полномочий.

По информации УВД Могилевского облисполкома, в марте 2014 года должностное лицо ОАО «Бабушкина крынка» в нарушение требований положения об организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг в соучастии с представителем могилевской коммерческой структуры организовало поставку по завышенной стоимости сепаратора-молокоочистителя для цеха детского питания предприятия.

Данные лица документально оформили поставки оборудования через ряд посреднических коммерческих структур, в результате чего его рыночная стоимость была завышена почти на 30 000 рублей.

По информации УБЭП УВД есть достаточные основания полагать, что этот факт не единичный, и предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) УК Беларуси, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


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