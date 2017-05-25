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В машине бывшего премьера Греции сработало взрывное устройство

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  • 25.05.2017, 19:36

В результате инцидента пострадали экс-премьер и его водитель.

Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, в результате инцидента пострадали экс-премьер и его водитель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

По словам полицейского, оба пострадавших доставлены в больницу. По данным агентства, взрывное устройство было спрятано в конверте, передает РБК.

Как сообщает издание Kathimerini со ссылкой на источники, Пападимос получил травмы рук и ног после вскрытия посылки. По данным полиции, взрыв произошел во время движения автомобиля, на улице Патиссион Марнис в центре города. Сообщается, что инцидент произошел в 6:30 вечера по местному времени (совпадает с московским).

Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 года по 16 мая 2012 года.


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