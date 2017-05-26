Трамп: НАТО будущего должно защитить восточный фланг от России 26.05.2017, 7:37

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Президент США выступил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В Брюсселе, в саммите НАТО, принял участие президент США Дональд Трамп.

Выступая перед началом саммита на церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам терактов 11 сентября, президент подчеркнул, что «эта церемония – и памятное мероприятие, и демонстрация нашей решимости», сообщает «Голос Америки».

«Мы помним и скорбим о 3000 ни в чем не повинных людей, которые были жестоко убиты террористами 11 сентября 2001 года. Наши союзники по НАТО отреагировали быстро и решительно, впервые в истории альянса применив Статью 5 о коллективной обороне», – сказал президент.

Произошедший на днях теракт в Манчестере Трамп назвал «диким» и попросил присутствующих почтить память жертв минутой молчания.

В связи с манчестерской трагедией Трамп заявил:

«Недавняя атака на Манчестер и Соединенное Королевство демонстрирует всю глубину того зла, с которым мы сталкиваемся в лице терроризма. Ни в чем не повинные девочки и еще множество людей были жестоко убиты или покалечены, придя на концерт. Прекрасные юные жизни с таким огромным потенциалом навечно оторваны от своих семей. Это была варварская и злонамеренная атака на нашу цивилизацию».

«Как только они появляются в нашем обществе, мы должны вытеснять их и никогда не впускать обратно, – сказал Трамп о террористах. – С этим призывом к искоренению терроризма я выступил перед арабскими и мусульманскими лидерами со всего региона, которые собрались в Саудовской Аравии. Там я провел много времени с королем Салманом – мудрым человеком, который хочет, чтобы все стало гораздо лучше, и как можно скорее».

«Лидеры стран Ближнего Востока на этой беспрецедентной встрече договорились прекратить финансирование радикальной идеологии, которая ведет к этому ужасному терроризму по всему миру. Мои поездки и встречи вновь дали мне надежду, что страны разных вероисповеданий смогут объединиться для борьбы с терроризмом – общей угрозой для всего человечества», – подчеркнул президент США.

Если не принять мер, то теракты, подобные манчестерскому, будут продолжаться, отметил президент. Он пояснил, что НАТО должно сконцентрировать внимание на проблемах иммиграции, терроризме и угрозах со стороны России.

«НАТО будущего должно уделять большое внимание проблемам терроризма и иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточной и южной границах альянса. Именно из-за этих серьезных угроз я очень прямо сказал генеральному секретарю Столтенбергу и членам альянса, что члены НАТО должны вносить свой полноценный вклад и выполнять свои финансовые обязательства», – сказал Трамп.

Президент Трамп – заодно с другими странами НАТО в вопросе о защите всех членов западного военного альянса, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по завершении речи президента США.

«Это – основа альянса, – сказал представитель Белого дома, имея в виду Пятую статью устава НАТО, согласно которой нападение на одного из членов альянса означает нападение на всех.

Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом Трампом свою обеспокоенность в связи с имевшими место в США утечками информации, благодаря которым детали манчестерского теракта попали в СМИ, Об этом сообщил пресс-секретарь главы британского правительства.

Перед началом саммита президент Трамп сделал заявление, выразив возмущение утечками информации в связи с расследованием манчестерского теракта и пообещал, что его администрация проведет доскональное расследование случившегося.

Как сообщают СМИ, полиция, расследующая манчестерское дело, глубоко возмущена утечкой информации и прекратила делиться сведениями с американскими коллегами.

Обмен информацией по манчестерскому теракту будет приостановлен до тех пор, пока Вашингтон не гарантирует, что дальнейших утечек не будет.

Несколько американских СМИ сообщили имя смертника, устроившего взрыв в Манчестере, до того, как его обнародовали британские власти. Как сообщается, информация о личности террориста была получена от американских властей. Газета New York Times впоследствии также опубликовала криминалистические фотографии с места происшествия, которые также не были официально обнародованы.

Накануне встречи с лидерами НАТО Дональд Трамп назвал терроризм «проблемой номер один в мире», заявив, что «мы добились невероятного прогресса» в борьбе с террористическими группировками.

В ходе встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем в Брюсселе, президент США сообщил, что Соединенные Штаты и НАТО будут работать над разрешением «различных проблем», но уточнил, приведя в качестве примера теракт в Британии, что проблема терроризма находится в числе первоочередных приоритетов.

«Когда вы видите, что произошло несколько дней назад, вы начинаете понимать, насколько важно одержать победу в этом бою, и мы победим», – сказал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на борту самолета Air Force One, что Трамп будет «очень жестко разговаривать» с союзниками по НАТО, сообщив им, что «они должны выполнять свою часть обязательств по обеспечению своей собственной безопасности».

«Трамп хочет заставить членов НАТО полностью выполнять свои обязательства по финансированию в размере двух процентов от ВВП», – сказал Тиллерсон.

В свою очередь, во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что «мы должны быть готовы увеличить расходы на оборону в ситуации, когда растут угрозы безопасности».

Ожидается, что альянс согласится пойти, как минимум, на одну масштабную уступку Трампу, выразив готовность поддержать коалицию, сражающуюся с «Исламским государством».

«Мы думаем, что для них это будет очень важным шагом», – сказал Тиллерсон.

Ранее в четверг президент США встретился с лидерами Евросоюза. Трамп и руководители ЕС подтвердили свою приверженность фундаментальным западным ценностям – таким, как основополагающие свободы и права человека.

Вместе с тем руководство ЕС отметило и ряд расхождений во взглядах, в частности, по вопросу о подходе к России.

Трамп прибыл в Брюссель в среду после переговоров с папой Франциском в Ватикане. Как написал президент в «Твиттере», после этой встречи он «больше, чем когда-либо, полон решимости стремиться к миру во всем мире».

В четверг, после церемонии открытия новой штаб-квартиры НАТО и встречи с лидерами альянса, президент США вернулся в Италию, чтобы принять участие в саммите «Большой семерки» на Сицилии. Саммит продлится два дня и во многом будет посвящен проблемам мировой торговли и глобального изменения климата.