закрыть
26 мая 2017, пятница, 7:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп: НАТО будущего должно защитить восточный фланг от России

  • 26.05.2017, 7:37
Фото: Reuters

Президент США выступил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В Брюсселе, в саммите НАТО, принял участие президент США Дональд Трамп.

Выступая перед началом саммита на церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам терактов 11 сентября, президент подчеркнул, что «эта церемония – и памятное мероприятие, и демонстрация нашей решимости», сообщает «Голос Америки».

«Мы помним и скорбим о 3000 ни в чем не повинных людей, которые были жестоко убиты террористами 11 сентября 2001 года. Наши союзники по НАТО отреагировали быстро и решительно, впервые в истории альянса применив Статью 5 о коллективной обороне», – сказал президент.

Произошедший на днях теракт в Манчестере Трамп назвал «диким» и попросил присутствующих почтить память жертв минутой молчания.

В связи с манчестерской трагедией Трамп заявил:

«Недавняя атака на Манчестер и Соединенное Королевство демонстрирует всю глубину того зла, с которым мы сталкиваемся в лице терроризма. Ни в чем не повинные девочки и еще множество людей были жестоко убиты или покалечены, придя на концерт. Прекрасные юные жизни с таким огромным потенциалом навечно оторваны от своих семей. Это была варварская и злонамеренная атака на нашу цивилизацию».

«Как только они появляются в нашем обществе, мы должны вытеснять их и никогда не впускать обратно, – сказал Трамп о террористах. – С этим призывом к искоренению терроризма я выступил перед арабскими и мусульманскими лидерами со всего региона, которые собрались в Саудовской Аравии. Там я провел много времени с королем Салманом – мудрым человеком, который хочет, чтобы все стало гораздо лучше, и как можно скорее».

«Лидеры стран Ближнего Востока на этой беспрецедентной встрече договорились прекратить финансирование радикальной идеологии, которая ведет к этому ужасному терроризму по всему миру. Мои поездки и встречи вновь дали мне надежду, что страны разных вероисповеданий смогут объединиться для борьбы с терроризмом – общей угрозой для всего человечества», – подчеркнул президент США.

Если не принять мер, то теракты, подобные манчестерскому, будут продолжаться, отметил президент. Он пояснил, что НАТО должно сконцентрировать внимание на проблемах иммиграции, терроризме и угрозах со стороны России.

«НАТО будущего должно уделять большое внимание проблемам терроризма и иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточной и южной границах альянса. Именно из-за этих серьезных угроз я очень прямо сказал генеральному секретарю Столтенбергу и членам альянса, что члены НАТО должны вносить свой полноценный вклад и выполнять свои финансовые обязательства», – сказал Трамп.

Президент Трамп – заодно с другими странами НАТО в вопросе о защите всех членов западного военного альянса, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по завершении речи президента США.

«Это – основа альянса, – сказал представитель Белого дома, имея в виду Пятую статью устава НАТО, согласно которой нападение на одного из членов альянса означает нападение на всех.

Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом Трампом свою обеспокоенность в связи с имевшими место в США утечками информации, благодаря которым детали манчестерского теракта попали в СМИ, Об этом сообщил пресс-секретарь главы британского правительства.

Перед началом саммита президент Трамп сделал заявление, выразив возмущение утечками информации в связи с расследованием манчестерского теракта и пообещал, что его администрация проведет доскональное расследование случившегося.

Как сообщают СМИ, полиция, расследующая манчестерское дело, глубоко возмущена утечкой информации и прекратила делиться сведениями с американскими коллегами.

Обмен информацией по манчестерскому теракту будет приостановлен до тех пор, пока Вашингтон не гарантирует, что дальнейших утечек не будет.

Несколько американских СМИ сообщили имя смертника, устроившего взрыв в Манчестере, до того, как его обнародовали британские власти. Как сообщается, информация о личности террориста была получена от американских властей. Газета New York Times впоследствии также опубликовала криминалистические фотографии с места происшествия, которые также не были официально обнародованы.

Накануне встречи с лидерами НАТО Дональд Трамп назвал терроризм «проблемой номер один в мире», заявив, что «мы добились невероятного прогресса» в борьбе с террористическими группировками.

В ходе встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем в Брюсселе, президент США сообщил, что Соединенные Штаты и НАТО будут работать над разрешением «различных проблем», но уточнил, приведя в качестве примера теракт в Британии, что проблема терроризма находится в числе первоочередных приоритетов.

«Когда вы видите, что произошло несколько дней назад, вы начинаете понимать, насколько важно одержать победу в этом бою, и мы победим», – сказал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на борту самолета Air Force One, что Трамп будет «очень жестко разговаривать» с союзниками по НАТО, сообщив им, что «они должны выполнять свою часть обязательств по обеспечению своей собственной безопасности».

«Трамп хочет заставить членов НАТО полностью выполнять свои обязательства по финансированию в размере двух процентов от ВВП», – сказал Тиллерсон.

В свою очередь, во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что «мы должны быть готовы увеличить расходы на оборону в ситуации, когда растут угрозы безопасности».

Ожидается, что альянс согласится пойти, как минимум, на одну масштабную уступку Трампу, выразив готовность поддержать коалицию, сражающуюся с «Исламским государством».

«Мы думаем, что для них это будет очень важным шагом», – сказал Тиллерсон.

Ранее в четверг президент США встретился с лидерами Евросоюза. Трамп и руководители ЕС подтвердили свою приверженность фундаментальным западным ценностям – таким, как основополагающие свободы и права человека.

Вместе с тем руководство ЕС отметило и ряд расхождений во взглядах, в частности, по вопросу о подходе к России.

Трамп прибыл в Брюссель в среду после переговоров с папой Франциском в Ватикане. Как написал президент в «Твиттере», после этой встречи он «больше, чем когда-либо, полон решимости стремиться к миру во всем мире».

В четверг, после церемонии открытия новой штаб-квартиры НАТО и встречи с лидерами альянса, президент США вернулся в Италию, чтобы принять участие в саммите «Большой семерки» на Сицилии. Саммит продлится два дня и во многом будет посвящен проблемам мировой торговли и глобального изменения климата.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные