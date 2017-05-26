Шкловский блин 26.05.2017, 10:36

Игорь Марзалюк

Как Марзалюк «героев» для Шклова выбирал.

25-26 мая 2017 г. в музее истории Могилева прошла Х международная научная конференция, посвященная 750-летию города. На конференции Игорь Марзалюк высказал довольно «оригинальную» мысль. Оказывается, «нейтральный», но почему-то расстрелянный Сталиным, Михась Зарецкий, вовсе и не та личность, которая достойна увековечивания. Хотя бы в Шклове, пишет 6tv.by.

В тоже время, на территории Шкловского района продуктивно трудился граф Семен Зорич, который очень многое сделал для Шкловщины. Создал театр, организовал кадетское училище, построил неплохое имение. Вот только найти даже фундаменты от этих строений не удается, как все равно их и не было. Да и делалось все это ради царицы Екатерины ІІ или собственного удовольствия. Впрочем, у историков и краеведов очень лояльное отношение к личности Семена Зорича.

С другой стороны, Семен Зорич фактически уничтожил экономику на подвластной ему территории, довел жизнь шкловчан до уровня голодной смерти, первым из подчиненных царицы занялся фальшивомонетничеством. Театр уехал в одну российскую столицу, кадетское училище в последствии в другую – Шклов остался с наследниками Семена Зорича и с еще большими проблемами от них. Семену же Зоричу в шкловском парке поставлен добротный памятник от благодарных земляков.

Многие шкловчане приняли за шутку намерение председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова восстановить усадьбу Аполлона Кривошеина, уничтожив при этом спортивную площадку. Ан, нет! У Василия Владимировича имеется покровитель из научной среды – все тот же Игорь Марзалюк, который предлагает оценивать вклад личности в развитие территории, а не его коррупционные пристрастия. Параллельно приводит пример Михаила Кутузова, который воровал так, что «земля горела». Михаил Кутузов герой, победивший самого Наполеона Бонапарта. Позвольте, господа, но Франция и Польша гордятся Наполеоном за то, что он взял Москву. А вот если бы Михаил Кутузов и иные не воровали, то и Москву сдавать не нужно было бы – разбить врага могли еще на территории современной Беларуси.

Вклад министра-коррупционера Аполлона Кривошеина в развитие Шклова несомненно большой. И сегодня в городе работает бумажная фабрика, основанная бывшим министром путей сообщения. И сегодня можно прогуляться по городскому парку, заложенному семьей Кривошеина. Но, позвольте, фактически это сделано на ворованные у государства деньги, а перенос железнодорожной трассы в пользу Шклова лишило возможности развития большой территории, в том числе и в Могилевской области. Возможно, что не разворовывая государственную казну, министр путей сообщения Аполлон Кривошеин мог бы заняться, например, воздухоплаванием и построить в Шклове первый в мире аэропорт или космическую лабораторию и первый человек в космос имел бы городецкие корни. А, может, и войн не было бы – не разворованная Россия имела бы мощь всемирного масштаба и роль мирового жандарма (в лучшем смысле этого слова) могла бы сыграть всенепременно. Впрочем, можно долго рассуждать о том, что бы было с историей, если бы не растаскивали страну по усадьбам. И фантазировать о последствиях.

Есть и еще один памятник в Шклове, весьма характерный для местности – около центрального рынка установлен памятник-красавцу огурцу. На самом деле это памятник шкловским труженикам, которые вопреки кровожадным коммунистам строили свое благополучие за счет выращивания и реализации огурцов. Тружеников этих гнобили при советской власти по полной программе, многих считали за тунеядцев, но огурец жив, хотя и экономически изрядно потрепан. Достойный памятник достойным жителям Шкловского района.

Кстати, раздавая прекрасные характеристики Зоричу и Кривошеину, их апологеты почему-то забывают о «золотом» веке для шкловской земли – временах Магдебургского права (подтверждено для Шклова 10 апреля 1762 года королем Речи Посполитой Августом III). Тогда Шклов имел 7 место в экономической иерархии Великого княжества Литовского: шкловский бизнес кредитовали вильнюсские и московские купцы. Это был расцвет экономики Шклова! Куда все это делось? А вот туда и делось, когда на наши земли пришла российская навала с Зоричами, Кривошеиными и иными экономическими живодерами России, но, выходит, что и Беларуси. Не потому ли сегодня Шклов даже в Могилевской области не на первых ролях?

Шкловские демократы более 10 лет боролись за увековечивание памяти Михася Зарецкого и установку мемориальной доски в память о придании Шклову Магдебургского права. И, вот почти свершилось! По словам Марзалюка, памятная доска на шкловской Ратуше по инициативе райисполкома, блин, все-таки будет установлена. Впрочем, не важно по чьей инициативе. Главное, что бы Шклов память свою не предавал.

Тем не менее, возвышать одних, унижая других, в первую очередь, в историческом плане, не совсем правильная политика, в том числе и от «ученых мужей».