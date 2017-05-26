Мировые цены на нефть рухнули 26.05.2017, 13:16

Цена на нефть падает после решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на прежних условиях.

Мировые цены на нефть обвалились после того, как страны ОПЕК и 11 не входящих в картель государств 25 мая решили продлить пакт о сокращении производства нефти на девять месяцев на прежних условиях, пишет liga.net.

Вчера, 25 мая, к 19:00 стоимость Brent падала на 4,5% - до $51,53. Нефть WTI опускалась также на 4,5% - до $49,85.

Сегодня после открытия торгов цены немного отыграли вчерашнее падение, но продолжают снижаться. На 8:36 стоимость Brent снижалась до $51,29 за баррель. Цена на нефть WTI опускалась на 0,47% - до $48,67 за баррель. До этого, к 06:50 Брент впервые с 15 мая опустилась ниже $51 за баррель.

Цены падают из-за того, что инвесторы разочарованы результатами саммита, который прошел 25 мая, - они ожидали более глубокого сокращения добычи.

В ноябре прошлого года ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тыс. Соглашение было подписано на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.