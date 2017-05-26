Геннадий Федынич: К концу года недовольство рабочего класса вырастет 7 26.05.2017, 14:20

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Власти опять обманули белорусов с зарплатами.

В конце мая Белстат отчитался: зарплаты «растут» уже второй месяц подряд.

Действительно ли ситуация на рынке труда начала улучшаться, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

– Есть несколько причин, почему появились такие цифры, – комментирует свежие данные собеседник. – Есть ряд предприятий, например, МТЗ – там людям предлагают день через два на три часа больше работать. То есть, смену отработал, плюс еще сверху работаешь или захватываешь рабочую субботу. Тогда кто-то может заработать не 600 рублей, а 800 рублей. Вот и выходит, что вроде зарплата увеличилась, но только за счет того, что работника начали интенсивнее использовать.

Кроме того, по словам профсоюзного лидера, на белорусских предприятиях продолжаются сокращения и увольнения людей, что тоже влияет на статистику.

– Когда контракты заканчиваются, руководство их просто не продлевает – чаще всего так увольняют пенсионеров. Причем, это даже не считается сокращением, при котором человеку должны выплатить три средние заработные платы, – отмечает Геннадий Федынич.

Что касается разговоров о повышении средней заработной платы, эксперт уверен: эти планы так и останутся нереализованными.

– Когда речь идет о 500 долларах, ведь каждый думает о себе. Многие верят, что будут созданы условия, чтобы человек смог заработать эти деньги. Народ ждет, что это произойдет к концу года. А я считаю, что этого не будет. И ничего кроме озлобленности у подавляющего большинства рабочего класса данная картинка не вызовет. Особенно в регионах. Люди этих денег никогда не увидят – нарисуют бумажки, и скажут, что выполнили указание. А чиновники будут рапортовать о своих достижениях. Но радоваться здесь совершенно нечему.

По мнению профсоюзного лидера, государство должно «вести отдельную статистику средней зарплаты для рабочего человека, управленца, вспомогательных рабочих»:

– Тогда будет все понятно, кому повысили зарплату, а кому нет. Нужно создавать условия, а не просто требовать и писать цифры на бумаге. Сейчас отчитались, что зарплата поднялись, а завтра снова опустится, потому что она не может искусственно подниматься. Зарплата должна быть заработана.