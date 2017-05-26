закрыть
26 мая 2017, пятница, 15:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Геннадий Федынич: К концу года недовольство рабочего класса вырастет

7
  • 26.05.2017, 14:20
  • 1,477
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Власти опять обманули белорусов с зарплатами.

В конце мая Белстат отчитался: зарплаты «растут» уже второй месяц подряд.

Действительно ли ситуация на рынке труда начала улучшаться, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

– Есть несколько причин, почему появились такие цифры, – комментирует свежие данные собеседник. – Есть ряд предприятий, например, МТЗ – там людям предлагают день через два на три часа больше работать. То есть, смену отработал, плюс еще сверху работаешь или захватываешь рабочую субботу. Тогда кто-то может заработать не 600 рублей, а 800 рублей. Вот и выходит, что вроде зарплата увеличилась, но только за счет того, что работника начали интенсивнее использовать.

Кроме того, по словам профсоюзного лидера, на белорусских предприятиях продолжаются сокращения и увольнения людей, что тоже влияет на статистику.

– Когда контракты заканчиваются, руководство их просто не продлевает – чаще всего так увольняют пенсионеров. Причем, это даже не считается сокращением, при котором человеку должны выплатить три средние заработные платы, – отмечает Геннадий Федынич.

Что касается разговоров о повышении средней заработной платы, эксперт уверен: эти планы так и останутся нереализованными.

– Когда речь идет о 500 долларах, ведь каждый думает о себе. Многие верят, что будут созданы условия, чтобы человек смог заработать эти деньги. Народ ждет, что это произойдет к концу года. А я считаю, что этого не будет. И ничего кроме озлобленности у подавляющего большинства рабочего класса данная картинка не вызовет. Особенно в регионах. Люди этих денег никогда не увидят – нарисуют бумажки, и скажут, что выполнили указание. А чиновники будут рапортовать о своих достижениях. Но радоваться здесь совершенно нечему.

По мнению профсоюзного лидера, государство должно «вести отдельную статистику средней зарплаты для рабочего человека, управленца, вспомогательных рабочих»:

– Тогда будет все понятно, кому повысили зарплату, а кому нет. Нужно создавать условия, а не просто требовать и писать цифры на бумаге. Сейчас отчитались, что зарплата поднялись, а завтра снова опустится, потому что она не может искусственно подниматься. Зарплата должна быть заработана.


Мнение

Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные