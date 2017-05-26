Денис Шунто: Пятенко оправдывал все ожидания 26.05.2017, 14:55

Денис Шунто

Фото: bolshoi.by

Руководитель «Крумкачоў» рассказал о расставании с главным тренером Владимиром Пятенко.

Об этом Денис Шунто рассказал в интервью pressball.by.

- Еще 12 мая в разговоре с болельщиками вы говорили, что Пятенко оправдывает ваши ожидания...

- А он и оправдывал. То, что я хотел от него, он давал. Наладил дисциплину. Добился четкого выполнения тренерской установки. Хорошо готовил команду физически. В совокупности игроки сбросили килограммов тридцать пять веса. Плюс Пятенко учил нас выходить из обороны через опорных полузащитников. Хотел поставить абсолютно современный футбол. Стремился, чтобы игроки выполняли огромный объем физической работы, чтобы крайние полузащитники успевали и там, и здесь. Судить о тренере по трем месяцам трудно. Как говорится, дураку полработы не показывают.

- Но как это расставание стыкуется с долгосрочными планами, которые вы связывали друг с другом?

- Никак. А что делать? Это жизнь. Никто не знает, что произойдет в будущем. Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Часто повторяю эту поговорку. Нам она подходит.

- Что тогда пошло не так, на ваш взгляд?

- Не бывает одной причины. Их много. Наверное, соперники изучили, прочитали нас. В принципе мы играли одинаково все матчи. Пожалуй, сильно сказался финансовый вопрос. Вот говорят: в России и на Украине по полгода не платят. Но там месячная зарплата такая, что на нее можно несколько лет жить. А если она 1000-1200 белорусских рублей — понятно, что запасов не сделаешь, а кушать хочется. Выплати я завтра эти полторы зарплаты, которые должен, — думаю, настроение сильно улучшилось бы. Пока есть долги, внутренняя зажатость, неуверенность останутся. Что еще? Некоторые игроки не оправдывают ожиданий. Думали, что будут прогрессировать быстрее. Тот же Талейко растет, уже один из лидеров. Но это отдельный случай. Нет такого, как в прошлом году, когда я видел, что каждый месяц футболисты становятся индивидуально сильнее. Сейчас прогресс немножко застопорился. Если бы так все просто было в футболе... Может, переоценили своих игроков. Мне многие говорят: какая верхняя часть таблицы, у вас состав слабый. Я так не считаю. Уверен, у нас состав не слабее, чем у «Днепра», «Гомеля» и «Слуцка». Будем думать. Сейчас важно выиграть у «Ислочи» и «Городеи» перед паузой. Я и Владимира Николаевича попросил, чтобы он, поостыв, сделал мини-анализ. Мы в контакте. Может, на расстоянии подскажет что-то существенное, посмотрев незамыленным взглядом. Потому что с Дулубом было очень интересно пообщаться спустя месяц после его отъезда. Он мыслил уже немножко по-другому.