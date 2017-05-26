Белорусы требуют признать политзаключенными всех проходящих по «делу патриотов» 26.05.2017, 15:03

Фото: charter97.org

Известные политики и общественные деятели объявили о начале гражданской кампании.

Правозащитный форум «Свабоду палітвязням Беларусі» объявляет общественную кампанию по сбору подписей о признании политзаключенными на международном уровне фигурантов по «делу патриотов».

«Мы уверены, что правящий режим Республики Беларусь не остановится в своем желании найти на территории страны «боевиков», вооруженных незаконных бандформирований с целью запугивания населения, с целью сохранения своей власти, если международная общественность не займет принципиальную, четкую позицию по этому делу, не признает уже сейчас, до суда фигурантов «дела патриотов» политзаключенными. Если этого не произойдет, то мы все станем свидетелями появления новых и новых уголовных дел о несуществующих «боевиках и бандформированиях, что полностью дестабилизирует политическую обстановку в Республике Беларусь. Белорусский народ помнит страшные времена сталинских репрессий, когда в угоду сохранению и укреплению власти , в жертву были принесены тысячи человеческих судеб, по таким же сфальсифицированным обвинениям, как и «дело патриотов». Трагедия 1930 -1950 годов больше не должна повторится».

Петицию о признании фигурантов «дела патриотов» политзаключенными можно подписать на сайте change.org.

Сайт Сharter97.org приводит текст петиции целиком:

«Власть Республики Беларусь утверждает, что в стране нет политических заключенных, а есть только заключенные, содержащиеся под стражей в рамках обычного уголовного законодательства. В условиях существующего авторитарного режима в Республике Беларусь отсутствует законное и справедливое правосудие, суд полностью управляем исполнительной властью и единолично главой государства. Лица арестовываются и предаются суду с видимостью законности в то время, как против них используются уголовные дела по ложным обвинениям, сфальсифицированные доказательства и несправедливые судебные разбирательства, чтобы скрыть тот факт, что лицо является политическим заключенным. Именно политические мотивы властей составляют основу политических репрессий относительно граждан Республики Беларусь. Такие действия государства осуждаются на национальном и международном уровне, как нарушение прав человека или преследование по политическим мотивам.

В марте 2017 года именно по политическим мотивам власти были арестованы члены спортивно-патриотического клуба ”Патриот”, официально зарегистрированного на территории Республики Беларусь, бывшие члены давно прекратившей свою деятельность организации «Белый Легион», а также члены «Молодого Фронта» Всего было задержано 35 человек, часть из которых позднее была освобождена. На сегодняшний момент список арестованных по «Делу Патриотов» составляет 17 человек

Правозащитный форум «Свободу политзаключенным Беларуси» 13.04.2017 признал политзаключенными всех арестованных фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков», возбужденного по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 16-ти из которых предъявлено дополнительное обвинение по ч. 287 УК Республики Беларусь «организация незаконных вооруженных формирований» (приложение 1) (далее «дело патриотов».)

Участники правозащитного форума «Свободу политзаключенным Беларуси» обращаются к международным правозащитным организациям с просьбой:

- признать на международном уровне политзаключенными всех фигурантов «дела патриотов», согласно с критериями МА, «Объективными критериями, выработанными экспертами Совета Европы в отношении дел «политических заключенных» (Приложение 2) ;

- потребовать от властей Республики Беларусь незамедлительного освобождения из-под стражи до судебного разбирательства всех арестованных по данному делу;

- потребовать открытых, беспристрастных и непредвзятых судебных разбирательств;

- прекратить оказывать давление на арестованных, их родных, прекратить пытки и издевательсва над ними;

- потребовать прекращения запугивания белоруского общества несуществующими «боевиками», «террористами», нагнетание в обществе обстановки страха и нестабильности .

Мы уверены, что правящий режим Республики Беларусь не остановится в своем желании найти на территории страны «боевиков», вооруженных незаконных бандформирований с целью запугиания населения, с целью сохранения своей власти, если международная общественность не займет принципиальную, четкую позицию по этому делу, не признает уже сейчас, до суда фигурантов «дела патриотов» политзаключенными. Если этого не произойдет, то мы все станем свидетелями появления новых и новых уголовных дел о несуществующих «боевиках и бандформированиях, что полностью дестабилизирует политическую обстановку в Республике Беларусь. Беларуский народ помнит страшные времена сталинских репресий, когда в угоду сохранению и укреплению власти , в жертву были принесены тысячи человечесхих судеб, по таким же сфальсифицированным обвинениям, как и “дело патриотов” . Трагедия 1930 -1950 годов больше не должна повторится.

С надеждой на международную правозащиту и солидарность».

Участники правозащитного форума "Свободу полизаключенным Беларуси" от 17.05.2017

Пастухов Михаил, почетный юрист Республики Беларусь, общественный деятель

Северинец Павел, политик (сопредседатель БХД), бывший политзаключенный;

Лебедько Анатолий, политик, председатель ОГП, бывший политзаключенный

Некляев Владимир, поэт, общественный деятель, политик, бывший политзаключенный

Санников Андрей, политик, бывший политзаключенный;

Статкевич Николай, политик(председатель БСДП «Грамада», бывший политзаключенный;

Адамович Славамир, политик, поэт, бывший полит заключенный;

Дедок Николай, участник анархистского движения, студент ЕГУ, журналист,, бывший политзаключенный;

Дашкевич Дмитрий, политик( председатель МФ), бывший политзаключенный;

Пальчис Эдуард, блоггер, бывший политзаключенный;

Киркевич Алесь, журналист, бывший политзаключенный;

Федуто Александр, политический обозреватель, аналитик, публицист, бывший политзаключенный;

Васильев Роман, общественный активист, бывший политзаключенный;

Еременок Владимир, общественный активист, бывший политзаключенный;

Францкевич Александр, участник анархистского движения, бывший политзаключенный;

Бондаренко Андрей, правозащитник , бывший политзаключенный;

Садовская Екатерина, правозащитник, бывший политзаключенный;

Рубцов Юрий, общественный активист, бывший политзаключенный;

Автухович Николай, политик, бывший политзаключенный

Пальчевский Сергей, общественный активист, бывший политзаключенный

Волчек Олек, правозащитник

Завадский Василий, правозащитник

Волчёк Юрий, правозащитник

Шапутько Анна, правозащитник

Ледник Игорь, правозащитник

Горячко Наталья, правозащитник

Мельников Виктор, общественный активист;

Николайчик Ольга, кинорежиссер, общественный активист;

Коваленко Светлана, общественный активист;

Ткачук Виктория, общественный активист;

Марченко Алесь, общественный активист;

Середюк Диана, журналист

Батуро Евгений, общественный активист

Середюк Анжела, общественный активист

Шапутько Виктор, общественный активист

Чалей Ада, общесвенный активист

Багинская Нина, общественный активист

Малашчук Екатерина, общественный активист

Бамбиза Николай, общественный активист

Бордак Наталья, общественный активист

Стома Лариса, общественный активист

Соловьева Алена, общественный активист

Жоль Алена, общественный активист

Ким Татьяна, мать бывшего политзаключенного

Желнов Олег, отец политзаключенного

Поспих Людмила, мать политзаключенного

Прокопович Павел, общественный активист