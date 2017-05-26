Александра Саснович встретится с Викторией Голубич в первом круге «Ролан Гаррос»1
- 26.05.2017, 16:13
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Белорусcкая теннисистка начинает выступление на земляных кортах Открытого чемпионата Франции.
Белоруска Александра Саснович (96 ВТА) в первом круге стартующего в Париже "Ролан Гаррос" встретится с Викторией Голубич (63) из Швейцарии, пишет pressball.by.
Теннисистки уже дважды встречались в этом году (сначала на турнире в Биле, затем в матче Кубка федерации) и оба раза сильнее оказалась Саснович.