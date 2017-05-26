Как белорусы зажигали в чемпионате России 26.05.2017, 21:05

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Голы Баранова, психи Тумиловича и другие моменты, которые трудно забыть.

За 25 сезонов в суверенном чемпионате России с разной степенью успешности засветились 113 белорусов. Были среди них лидеры клубов, а были и глубокие резервисты, пишет «Трибуна».

Случались годы, когда одномоментно в лиге выступало больше 20 белорусских футболистов. Сейчас о такой диаспоре не приходится и мечтать. В двух последних сезонах представительство белорусов в премьер-лиге ограничивалось десятью игроками. И не сказать, что они чем-то удивляли. В общем, все было не так, как раньше.

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В 90-х самой белорусской командой России было московское «Динамо». В первую очередь вспоминается защитное трио Эрик Яхимович - Андрей Островский – Сергей Штанюк. Раньше всех – в 1994-м – в Белокаменной оказался Яхимович. Спустя год он помог «Динамо» выиграть единственный трофей в суверенной истории – Кубок страны. В 95-м «бело-голубые» по пенальти переиграли «Ротор». Свой удар с точки Эрик реализовал, однако больше последний либеро белорусской сборной запомнился жесткой игрой в обороне.

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Полузащитник Максим Ромащенко сыграл за «Динамо» 116 матчей и забил 24 мяча – теперь он занимает 8-е место среди лучших бомбардиров в постсоветской истории команды. Вот небольшой шедевр из 2000-го от человека, который пару лет спустя огорчал Джанлуиджи Буффона.

Не менее красивый мяч удался Радиславу Орловскому за «Торпедо». Полузащитник провел в Москве четыре года, стал бронзовым призером чемпионата и вот так нокаутировал «Тюмень» в 1998-м.

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Переносимся на 15 лет вперед. В 2013-м чудо-гол записал на свой счет Антон Путило. Главный тренер «Волги» Юрий Калитвинцев тогда сказал, что если Путило еще будет так заводить мяч в ворота, то получит по голове.

И еще немного «современности». Дмитрий Молош в России надолго не задержался. Защитник провел два с половиной года в премьер-лиге (год за «Сибирь» и полтора за «Крылья Советов»), но уважать себя заставил. В первую очередь убойными дальними ударами.

В основном Молош забивал со штрафных, но мог пальнуть и с игры.

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В московском «Локомотиве» до сих пор помнят Сергея Гуренко. Нынешний главный тренер минского «Динамо» провел в «Локо» почти 10 лет. Сыграл 255 матчей, в которых забил 6 мячей. Стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок.

Фанаты распевали песни в честь белоруса, а юные воспитанники клуба мечтали играть, как Гуренко.

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Давали жару в РФПЛ и белорусские вратари. Юрий Жевнов перебрался в «Москву» в 2005-м. Перспективы голкипера были туманны – его конкурентами были опытные Сергей Козко и Александр Филимонов. Но к началу сезона полностью здоров был только Жевнов. Дебют пришелся на матч со «Спартаком». При счете 1:0 в пользу «Москвы» Юрий сперва отразил пенальти, а затем справился и с добиванием. Потрясающий дебют!

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За несколько лет до Жевнова футбольная Россия часто обсуждала другого белорусского кипера – Геннадия Тумиловича, который в 1998 и 1999 годах выступал за «Жемчужину». Славился Тумилович не только игрой, но и своими выходками. Самая эпичная произошла в матче со «Спартаком», когда при счете 0:4 у вратаря сдали нервы. Вы помните этот момент?

Этот беспощадный послематчевый комментарий Геннадия навечно вписан в историю российского футбола.

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Анатолий Байдачный немало тренировал в премьер-лиге, но больше памятен неопределенным артиклем «мля». Занятное словечко нередко проскакивало у специалиста, когда он был в прямом эфире.

Василий Уткин такое поведение не одобрял.

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Уткин проходился не только по Байдачному, но и по Тимофею Калачеву. По мнению тележурналиста, в 25-м туре чемпионата России-2006 «Ростов» и ЦСКА провели странный матч. ЦСКА выиграл 2:1. Гол хозяев с пенальти забил как раз-таки Калачев. Уткин обратил внимание на странную реакцию полузащитника на гол (отметка 1.00).

В последнее время к Тимофею вопросов нет – в свои 36 он лучший распасовщик чемпионата России-16/17.

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Самым титулованный белорус в России – спартаковец Василий Баранов. На счету полузащитника четыре чемпионских титула и Кубок. Причем в 2001-м «золото» «красно-белым» принес именно Баранов. На 27-й минуте матча с «Зенитом» он вывел «Спартак» вперед. Мяч в итоге оказался чемпионским.

Визитная карточка Василия – фланговые проходы, навесы и пушечные дальние удары.

Но хавбек умел и другое. Смотрите, как технично он перебросил защитника.

А вот ассистентский хет-трик Баранова.

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Александр Кульчий провел 15 качественных и ровных лет в России. И как же здорово он попрощался с премьер-лигой, когда доигрывал за «Краснодар».

Бонус

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