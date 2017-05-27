Оппозиция требует ввести санкции против исполнителей репрессий 7 27.05.2017, 11:13

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Фото: getty images

Рада Белорусского Национального Конгресса обратилась к общественности и правительствам демократических стран Запада.

Обращение было принято на заседании БНК, которое прошло 26 мая в Минске.

Charter97.org приводит текст заявления полностью:

«В прошлом году демократические страны Запада отменили персональные ограничения на въезд на свою территорию для руководителей и функционеров белорусского режима, виновных в преступлениях против прав человека. Но надежды авторов новой западной политики на «либерализацию» режима были разрушены его жестоким и бесчеловечным отношением к участникам исключительно мирных акций протеста 2017 года.

Более тысячи человек были незаконно задержаны. Снова появились десятки политзаключенных. Есть факты тайного задержания и заключения. Практикой стали пытки. Например, представителя БНК в Минске Сергея Кунцевича после задержания пытали электрошокером, требуя выдать местонахождение Николая Статкевича перед планируемой мирной демонстрацией 25 марта. Есть информация о пытках других задержанных по «делу патриотов».

Мы понимаем желание западных политиков пытаться вести диалог с белорусским режимом. Но диалог не может происходить на фоне эскалации репрессий против независимого общества.

Рада Белорусского Национального Конгресса призывает правительства демократических стран ввести фактические ограничения на въезд на свою территорию для лиц, которые виновны в политических репрессиях. Белорусские правозащитники могут представить соответствующих лиц.

Учитывая моральные страдания, которые испытывают близкие арестованных, избитых, оштрафованных или уволенных с работы по политическим мотивам, мы считаем моральным, если бы ограничения на въезд распространялись также на близких тех лиц, кто виновен в репрессиях.

Мы напоминаем, что белорусский режим систематически использует негласный запрет на въезд для неугодных ему зарубежных политиков, журналистов и правозащитников. Мы призываем общественность демократических стран к солидарности с пострадавшими от политических репрессий в Беларуси, с нашей борьбой за свободу и демократию.

Жыве Беларусь!»