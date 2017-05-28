Новый хит автора Gangnam Style посмотрели почти 35 миллионов человек 28.05.2017, 9:09

Композиция «Новый лик» родилась благодаря песне, которая была популярна в Маймями в 80-е годы.

34 миллиона человек посмотрели всего за две недели тизер с нового альбома южнокорейской звезды Псая.

Клип, название которого можно перевести как «Новый лик», обыгрывает все те ингридиенты, благодаря которым в 2012 году Псай взлетел на пик успеха, чтобы так с него и не спускаться, сообщает euronews.com.

Сегодня его абсолютный хит «Gangnam Style» приближается на ресурсе YouTube к 3 миллиардам просмотров.

«Композиция «Новый лик» вдохновлена песней, которая была популярна в Маймями в 80-е годы, – рассказал певец. – Я постарался сделать все возможное, чтобы она отличалась от той электронной музыки, которая

обычно мне присуща».

Еще одной композицией из восьмого полноформатного альбома Псая «Дважды четыре – восемь» стала «I LUV IT».

39-летний артист признался, что добился всего, о чем мечтал.

«Gangnam Style» прогремел на весь мир не из-за лирики, ведь никто не понимал корейского языка, разве что слова «sexy lady». – продолжает Псай. – Как кино Чарли Чаплина, мое творчество невербально».

Примерный супруг, отец двух детей, имеющий в активе 10-ю миллионов подписчиков на его канал в YouTube, певец теперь намерен заняться

продюсированием и раскруткой молодых талантов.