Трамп пообещал обеспечить безопасность американцев 4 28.05.2017, 9:40

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Дональд Трамп

Президент США намерен увеличить бюджет военного ведомства и пограничных служб.

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, пообещав покончить с уличной преступностью, сократить финансирование программ международной помощи и сохранить государственные выплаты для малоимущих, передает «Голос Америки».

По словам президента, предложенный им проект государственного бюджета Соединенных Штатов был сформирован точно так же, как определяют свои траты обычные семьи в США.

«Мы сбалансируем этот бюджет, не сокращая расходы на социальное страхование и программу медицинской помощи, - сказал Дональд Трамп. -Мы достигнем наших целей точно так же, как вы делаете это у себя дома: определив приоритеты, избавившись от ненужного и развивая новые возможности. Для меня главным является экономический рост, а его достичь невозможно без заботы о безопасности».

По словам Дональда Трампа, «в течении дестилетий в Вашингтоне отказывались принимать непростые решения», и эта нерешительность его предшественников дорого обошлась гражданам США.

«Нам нужно правительство, которое тратит деньги на правильные вещи – безопасность и благополучие наших людей – и прекращает бездумное расходование средств налогоплательщиков в Америке или на (финансирование) глобальных проектов за границей, которых, возможно, и так слишком много», - сказал глава Белого дома.

Дональд Трамп напомнил, что администрация передала в Конгресс проект федерального бюджета на 2018 год. Документ предполагает значительное сокращение социальных программ при одновременном увеличении расходов на оборону и содержание правоохранительных органов. Тем не менее, как заявил президент США, простые американцы от этого не пострадают.

«Мы поднимем нашу экономику, и она уже растет. Она будет расти быстрее, чем вы видели в течении деятилетий. Именно поэтому наш бюджет отменяет годы сокращений финансирования для наших военных, из-за чего мы находимся в меньшей безопасности во все более опасном мире. Мы должны сделать все, чтобы у мужчин и женщин, которые находятся на переднем крае защиты свободы, были средства, необходимые для того, чтобы обеспечить нашу безопасность», - сказал глава Белого дома.

Дональд Трамп также пообещал продолжить борьбу с уличными бандами, заявив, что правоохранительные органы в США уже «тысячами избавляются» от преступников.

«Я... могу заявить вам, что первый проект бюджета, который мы предложили, обеспечивает надежный фундамент безопасности для создания новых рабочих мест и для процветания всех американцев на годы вперед», - подытожил президент США.