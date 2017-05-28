закрыть
28 мая 2017, воскресенье, 13:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Евросоюз купит белорусскому фермеру 22 коровы

20
  • 28.05.2017, 9:49
  • 6,050

С условием, чтобы телят от них потом раздали всем желающим.

Реализация удивительной инициативы началась недавно в Ляховичском районе. Фермерское хозяйство «ЛогуТин» за счет средств Евросоюза получит 22 коровы. А точнее, племенных высокоудойных нетелей.

Их закупят в наших племенных хозяйствах за счет средств, выделенных Евросоюзом. Суть в том, чтобы за два года фермеры вырастили 44 теленка и передали их хозяевам личных подсобных хозяйств по всей округе. Те передадут эстафету следующим и так далее. Взрослая корова на безвозмездной основе остается у сельчанина, дальше передается лишь теленок.

Как рассказал журналисту «Вечернего Бреста» руководитель инициативы, главный специалист областного агропромышленного союза Павел Калиновский, в настоящее время проводится тендер, который определит хозяйство, где будут закуплены высокопродуктивные буренки. Его победитель определится уже 29 мая. И процесс пойдет. Недавно проведены собрания с сельскими жителями Гончаровского сельсовета Ляховичского района, где находится ФХ «ЛогуТин», составлены списки желающих участвовать в инициативе. На собрание пришло более ста человек. К слову, подавляющее большинство сельчан двумя руками за такой неожиданный подарок, пусть придется и потрудиться, затратив силы и средства на содержание «евросоюзовской длинной коровы».

В проекте ЕС/ПРООН участвуют также Барановичский госуниверситет и Ляховичский аграрный техникум.

Около 30 тысяч у.е. уже поступили на счет областного агросоюза. Как отметил Павел Калиновский, Евросоюз заинтересован в том, чтобы не умирала глубинка, развивались личные подсобные хозяйства крестьян, росло благосостояние их хозяев, и нельзя не поддержать такую интересную инициативу. Изначально же с идеей реализации такого проекта выступил Ляховичский райисполком. В будущем его постараются перебросить и на другие регионы Брестчины.


Мнение

Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные