Евросоюз купит белорусскому фермеру 22 коровы 20 28.05.2017, 9:49

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С условием, чтобы телят от них потом раздали всем желающим.

Реализация удивительной инициативы началась недавно в Ляховичском районе. Фермерское хозяйство «ЛогуТин» за счет средств Евросоюза получит 22 коровы. А точнее, племенных высокоудойных нетелей.

Их закупят в наших племенных хозяйствах за счет средств, выделенных Евросоюзом. Суть в том, чтобы за два года фермеры вырастили 44 теленка и передали их хозяевам личных подсобных хозяйств по всей округе. Те передадут эстафету следующим и так далее. Взрослая корова на безвозмездной основе остается у сельчанина, дальше передается лишь теленок.

Как рассказал журналисту «Вечернего Бреста» руководитель инициативы, главный специалист областного агропромышленного союза Павел Калиновский, в настоящее время проводится тендер, который определит хозяйство, где будут закуплены высокопродуктивные буренки. Его победитель определится уже 29 мая. И процесс пойдет. Недавно проведены собрания с сельскими жителями Гончаровского сельсовета Ляховичского района, где находится ФХ «ЛогуТин», составлены списки желающих участвовать в инициативе. На собрание пришло более ста человек. К слову, подавляющее большинство сельчан двумя руками за такой неожиданный подарок, пусть придется и потрудиться, затратив силы и средства на содержание «евросоюзовской длинной коровы».

В проекте ЕС/ПРООН участвуют также Барановичский госуниверситет и Ляховичский аграрный техникум.

Около 30 тысяч у.е. уже поступили на счет областного агросоюза. Как отметил Павел Калиновский, Евросоюз заинтересован в том, чтобы не умирала глубинка, развивались личные подсобные хозяйства крестьян, росло благосостояние их хозяев, и нельзя не поддержать такую интересную инициативу. Изначально же с идеей реализации такого проекта выступил Ляховичский райисполком. В будущем его постараются перебросить и на другие регионы Брестчины.