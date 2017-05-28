10 мифов из детства, в которые многие верят даже став взрослыми 28.05.2017, 12:59

В детские годы у нас было много суеверий и странных убеждений, часть из которых нам внушили родители.

Какие-то остались в детстве — вроде того, что нельзя переступать через человека, а то он не вырастет. А вот в других мы иногда даже и не сомневаемся.

В AdMe.ru спросили друзей и знакомых о том, во что они продолжают верить с малых лет, и постарались разобраться, где тут правда, а где нет, и откуда эти мифы взялись.

Откуда миф: Существует червь планария, который действительно выживет, если разрезать его на части. Возможно, ноги мифа растут отсюда. Не повезло всем тем дождевым червякам, которых разрезали лопатой, чтобы заселить огород.

Откуда миф: Когда-то родители не хотели, чтобы дети пили воду из-под крана, а потом в общественном сознании это превратилось в некий священный запрет. Некоторые до сих пор не смешивают кипяченую воду даже с очищенной бутилированной. Каких только объяснений не услышишь: и что в этой смеси случится особенно бурный рост бактерий, и что плохая энергетика смешается с хорошей, и что при кипячении получается «тяжелая» вода...

Откуда миф: Чистой воды манипуляция родителей, которые хотят, чтобы дети вели себя «нормально».

Откуда миф: В конце 60-х — начале 70-х годов в СССР случилась вспышка менингита, причину которой удалось установить только в 1997 году. Оказалось, что причиной заболевания стал менингококк, появившийся в Китае и случайно занесенный в СССР. К этому возбудителю практически ни у кого не было иммунитета. Возможно, эта вспышка опасного заболевания и незнание причин его распространения и привели к такому заблуждению.

Откуда миф: Может быть, у вас есть догадки?

Откуда миф: Такое заблуждение появилось благодаря древнеримскому ученому Плинию Старшему. Он писал: «Страусы считают, что когда они засовывают голову и шею в землю, все их тело со стороны кажется сокрытым». На самом деле самки страусов, высиживающие яйца, при опасности опускают голову, чтобы стать менее заметными и слиться с землей. А еще страусы подбирают и глотают камешки из песка. Возможно, отсюда и миф.

Откуда миф: Земноводные вообще вызывают у многих гадливое чувство. А тут еще и кожа покрыта бородавками. Незнание вирусной природы бородавок заставило подозревать жаб и лягушек в их распространении.

Откуда миф: Наши родители что-то слышали о том, что аппендикс может забиться неперевариваемыми остатками. Но для этого, наверное, нужно было бы есть семечки прямо в кожуре и горстями, да и в целом очень плохо питаться. Потому что главными причинами аппендицита врачи называют низкий иммунитет и неправильное питание: мало пищевых волокон, много простых углеводов и сахара.