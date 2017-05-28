Особенности национальной коррупции 28.05.2017, 13:34

Какой вид взяточничества особенно вреден для экономики.

Когда чиновники собирают взятки независимо друг от друга, это особенно пагубно отражается на бизнесе и инвестициях, пишет «Завтра твоей страны».

Коррупционеры бывают разные

Коррупция может быть централизованной, когда предпринимателю достаточно договориться с «головным» центром, чтобы преодолеть стоящие на его пути административные барьеры, и децентрализованной, когда центров много, и они действуют независимо друг от друга. Именно с ростом таких автономных «центров» возрастает коррупционная нагрузка на предпринимателей и снижается финансирование общественных благ и услуг.

К такому выводу пришли авторы исследования «Коррупция в режиме одного окна: последствия для регионального развития».

Авторы использовали данные опроса о состоянии деловой среды и показателях деятельности предприятий Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРД). В исследовании представлено 22 тысячи интервью с фирмами из 39 стран Восточной Европы, в числе которых 4220 интервью с представителями компаний из 37 регионов России.

Какой бандит лучше

Были выдвинуты две гипотезы, описывающие негативное влияние децентрализации коррупции.

В основе первой — о росте совокупного коррупционного давления на бизнес — лежит явление, при котором большое количество экономических субъектов используют «ресурс открытого доступа», стараясь извлечь из него максимальную выгоду, однако никто не координирует их действия. В результате наступает истощение ресурса из-за избыточного использования. Примером такого объекта использования выступает бизнес, не защищенный от административного произвола.

В рамках второй гипотезы — о снижении объема предоставляемых общественных благ — основным механизмом, несущим ущерб, является «проблема безбилетника». Каждый из бюрократов, оказывающих коррупционное давление на бизнес, старается получить максимальную выгоду. Для этого он стремится увеличить объем платежей и минимизировать объем предоставляемых общественных благ и услуг за счет перекладывания ответственности.

Если положение коррумпированного бюрократа является устойчивым, то он заинтересован в инвестициях в общественные блага, так как это позволяет увеличить объем коррупционных платежей в будущем.

Положение «кочующего бандита», напротив, неустойчиво. Он старается извлечь максимальную выгоду сейчас, фактически перекладывая ответственность за предоставление общественных благ на следующие поколения бюрократов.

Обе гипотезы подтвердились.

«Таким образом, при прочих равных условиях коррупция, организованная по принципу «единого окна», наносит меньший урон развитию экономики, нежели децентрализованная коррупция», — делают вывод авторы.