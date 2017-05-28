Спикер Сейма Литвы пригласил Латвию присоединиться к блокаде БелАЭС 2 28.05.2017, 14:25

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Викторас Пранцкетис

Фото: ve.lt

Заявление было сделано на встрече с главой латвийского парламента.

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис провел встречу с главой латвийского парламента Инарой Мурниеце, в ходе которой обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и усиления регионального взаимодействия, сообщает delfi.lt.

При обсуждении проблематики ядерной безопасности и строящейся в Беларуси АЭС в Островце, Пранцкетис пригласил Латвию присоединиться к инициативе Литвы запретить путем принятия необходимых законодательных актов импорт электроэнергии с небезопасных АЭС. Такой закон Сейм Литвы принял 20 апреля этого года.

«Установки этого закона будут применяться и к Островецкой АЭС. Мы приглашаем присоединиться к такой инициативе и Латвию, приняв соответствующие законодательные акты. Мы просим поддержки Латвии в вопросах, связанных с Островецкой АЭС, особенно принимая во внимание приближающуюся встречу стран конвенции ЭСПОО, которая пройдет 13-16 июня в Минске», - сказал Пранцкетис.

В ходе встречи большое внимание было уделено региональной безопасности, укреплению координации в подготовке дать отпор потенциальным гибридным угрозам и враждебной пропаганде.

Глава парламентов также обсудили общие энергетические проекты и важность проектов в сфере транспортной инфраструктуры с целью повышения конкурентоспособности и устойчивости стран Балтии. Также речь шла об усилении сотрудничества на границе.