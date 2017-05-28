Путинские метания Юрий Федоров, «Радио Свобода»

28.05.2017, 15:26

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Кремлевское «счастье» длилось недолго.

Полоса неудач, преследующая Кремль после аннексии Крыма, продолжается, хотя еще пару недель назад казалось, что свет в конце туннеля все-таки появился. По просьбе Путина Дональд Трамп 10 мая принял министра Лаврова, и после беседы оба выглядели очень довольными. Но, как поют в России, «недолго длилось счастье это». Лавров зачем-то привел с собой в Белый дом российского посла в США Кисляка, который в Вашингтоне крайне непопулярен: у американцев стало приметой, что пообщавшихся с ним ждут крупные неприятности. И подтверждение не заставило себя ждать. Через неделю после встречи Трампа с Лавровым был назначен специальный прокурор «по России», бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Ему поручено расследовать вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года, «любые связи или координацию» между Россией и лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа, и любые иные вопросы, возникающие в процессе расследования.

Специальный прокурор назначается, когда есть весомые основания предполагать, что было совершено преступление. Конкретно Трампа могут обвинить в препятствовании осуществлению правосудия, что грозит импичментом. По словам бывшего директора ФБР Коми, Трамп просил его прекратить расследование в отношении генерала Флинна, подозреваемого в по меньшей мере сомнительных связях с Москвой. Коми не соглашался и, как считают многие, именно поэтому был отправлен в отставку. Сам Трамп, поданным американской прессы, поведал Лаврову: он «только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, настоящим чокнутым. Я испытывал огромное давление из-за России. Это закончилось». Тут остается только развести руками. Еще в Древнем Риме знали, что «язык мой – враг мой». На самом же деле проблемы для Трампа только начинаются.

В Кремле, видимо, это поняли и стали лихорадочно искать других кандидатов в лучшие друзья и другие возможности прорвать международную изоляцию. 18 мая 2017 года, на следующий день после назначения в США спецпрокурора, Путин позвонил новому президенту Франции Эммануэлю Макрону и напросился в гости. Ему срочно понадобилось открыть выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию, а заодно обсудить с Макроном ситуацию в Сирии, в Украине и другие острые международные проблемы. В Елисейском дворце, по-видимому, решили, что президенту не с руки начинать свою деятельность с международного скандала. Объявлено, что Макрон примет Путина в Версальском дворце и вместе с ним откроет выставку.

Будут ли два президента обсуждать международные проблемы, и сколько времени на это выделит Макрон, сказать трудно. Но если такое обсуждение и состоится, то наверняка сведется к повторению давно известных позиций. Встречи на высшем уровне, приносящие реальные результаты, готовятся месяцами, требуют взаимных уступок и длительного согласования формулировок итоговых документов. Ничего этого за полторы недели до поездки Путина в Париж подготовить невозможно. Кремлю остается только надеяться, что Макрон заглянет Путину в глаза, увидит мятущуюся и загадочную русскую душу и преисполнится к нему доверием. Или сработает традиционное голлистское доброжелательное отношение к России. Де Голль был благодарен Сталину за то, что тот настоял на включении Франции в число держав-победительниц во Второй мировой войне, хотя особых оснований для этого, честно говоря, не было. Правда, Макрону благодарить Путина не за что.

Однако, как бы ни сложились у Москвы отношения с Парижем, без ухода из Донбасса и отказа от поддержки Асада надеяться на реальное улучшение отношений России с Западом и отмену санкций Кремлю не приходится. Но для Путина это невозможно: любой маневр в этом направлении видится ему капитуляцией и недопустимой потерей лица. Остается создавать видимость, что потихоньку, шаг за шагом Россия выбирается из изоляции, что появляется надежда на смягчение санкций. Этому в Кремле придают особое значение. Ведь президентские выборы не за горами, а предъявить избирателям какие-либо заметные успехи не получается. Их просто нет. Жизненный уровень медленно, но неуклонно падает. Экономика в стагнации. Цены на нефть колеблются в интервале от 50 до 55 долларов за баррель и подниматься не собираются. Политологи и социологи единодушны в том, что население, хотя и одобряет захват Крыма, но уже привыкло к тому, что «Крым наш», и восхищаться этим устало. В массах, особенно среди молодежи, растет ощущение глубокой несправедливости и аморальности существующей системы. А ведь именно молодежь часто становилась движущей силой массового протеста и падения авторитарных режимов на Ближнем Востоке. Набирает очки Алексей Навальный, занявший нишу единственной альтернативы нынешней власти. Предсказать, как политическая ситуация в России сложится к весне будущего года, невозможно. Сценарии могут быть самые разные: от сравнительно благоприятных для Кремля до самых острых, включая массовые протесты, переходящие в российский майдан. Но в целом обстановка вокруг Путина осложняется.

Немудрено, что ради прорыва он теперь готов на многое. Обращение к Макрону было для российского президента унизительным. Сам он открыто поддерживал Марин Ле Пен, кремлевские хакеры вмешивались на ее стороне в президентскую кампанию, а прокремлевская пресса соревновалась, кто напишет о Макроне больше гадостей. То, что Путин попросил нового французского лидера о встрече, как нельзя лучше свидетельствует о его озабоченности своим положением и надежде хотя бы частично это положение улучшить, показав: есть шанс – на деле-то иллюзорный – восстановить нормальные отношения с Западом. Но адресован этот месседж не столько Западу, сколько российскому истеблишменту. В высшем слое бюрократии, командовании армии и госбезопасности, верхушке бизнеса не могут не задавать себе вопрос: а нужен ли нам президент, которого преследуют неудачи, который развязал никому не нужный кризис в отношениях с Западом, не может из него выйти и совершает одну ошибку за другой? Ситуация типичная для любого авторитарного режима: элита может простить диктатору многие преступления, пока ему везет, но не прощает ошибок и начинает искать замену, как только вождю изменяют везение и удача.

Скептики, разумеется, возразят: во-первых, Путин убрал с политической арены всех претендентов на президентский пост, имевших сколько-нибудь реальные шансы его занять; во-вторых, армейский генералитет и боссы ВПК заинтересованы именно в противостоянии с Западом, а не в новой разрядке. Это верно. Но генералы не могут не понимать, что одно дело – оккупировать Крым, где украинские войска не сопротивлялись, и бомбить с воздуха сирийских оппозиционеров, не имеющих средств ПВО, а другое – открытое боевое столкновение с войсками стран НАТО. А наблюдая за успехами Навального, вспоминается, что Борис Ельцин был обязан своей победой в 1991 году не только демократической общественности, но и поддержке партийно-советской номенклатуры, которая видела в нем лидера, способного стабилизировать страну и защитить ее интересы. И, как известно, не ошиблась.

Юрий Федоров, «Радио Свобода»