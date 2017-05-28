закрыть
28 мая 2017, воскресенье, 17:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: На последний звонок в Крыму выпускница пришла в украинской вышиванке

2
  • 28.05.2017, 15:30
Фото: соцсети

Девушка осознанно решилась на акцию протеста.

В оккупированном Крыму выпускница одной из школ пришла на последний звонок в вышиванке. Об этом сообщают «Новости Армянска».

Именно таким образом девушка решила выразить свой протест российским оккупантам.

Выпускница позже на своей странице в соцсети написала - данный протест связан с тем, что так называемые местные власти пытаются закрыть религиозное сообщество, где она состоит («Новая жизнь», - ред).

Фото: соцсети

«Церковь Новая жизнь официально запрещена в России, но разрешена в Украине. Правоохранительные органы отказались на это реагировать», - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 мая в Украине отмечается День вышиванки.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.


Мнение

Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные