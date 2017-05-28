Фотофакт: На последний звонок в Крыму выпускница пришла в украинской вышиванке 2 28.05.2017, 15:30

Фото: соцсети

Девушка осознанно решилась на акцию протеста.

В оккупированном Крыму выпускница одной из школ пришла на последний звонок в вышиванке. Об этом сообщают «Новости Армянска».

Именно таким образом девушка решила выразить свой протест российским оккупантам.

Выпускница позже на своей странице в соцсети написала - данный протест связан с тем, что так называемые местные власти пытаются закрыть религиозное сообщество, где она состоит («Новая жизнь», - ред).

Фото: соцсети

«Церковь Новая жизнь официально запрещена в России, но разрешена в Украине. Правоохранительные органы отказались на это реагировать», - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 мая в Украине отмечается День вышиванки.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.