Фотофакт: На последний звонок в Крыму выпускница пришла в украинской вышиванке

Фотофакт: На последний звонок в Крыму выпускница пришла в украинской вышиванке2
- 28.05.2017, 15:30
Девушка осознанно решилась на акцию протеста.
В оккупированном Крыму выпускница одной из школ пришла на последний звонок в вышиванке. Об этом сообщают «Новости Армянска».
Именно таким образом девушка решила выразить свой протест российским оккупантам.
Выпускница позже на своей странице в соцсети написала - данный протест связан с тем, что так называемые местные власти пытаются закрыть религиозное сообщество, где она состоит («Новая жизнь», - ред).
«Церковь Новая жизнь официально запрещена в России, но разрешена в Украине. Правоохранительные органы отказались на это реагировать», - говорится в сообщении.
Напомним, что 18 мая в Украине отмечается День вышиванки.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.