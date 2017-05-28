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В Брестской области электровоз наехал на стадо коров

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  • 28.05.2017, 16:26

По разным данным, погибли от 9 до 13 коров.

Сегодня около часа ночи на перегоне возле агрогородка Матеевичи в Жабинковском районе Брестской области электровоз наехал на стадо коров. Эту информацию tut.by подтвердили на местной станции.

По разным данным, погибли от 9 до 13 коров, принадлежавшие ОАО «Матеевичи». Почему стадо ночью гуляло по железнодорожным путям, пока непонятно.

Председатель хозяйства от комментариев отказался. Сказал лишь, что «сейчас проводится проверка».

Из-за происшествия два поезда отклонились от расписания. Грузовой состав, который двигался со стороны Барановичей, простоял лишние 48 минут, а поезд Москва-Брест задержался на 41 минуту.

Электровоз получил механические повреждения. Люди не пострадали.


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