Четыре вещи, которые Запад должен понять о Путине Якуб Янда, «Новое время»

28.05.2017, 16:51

Зная, что в военном отношении РФ уступает НАТО, Кремль использует оружие трусов.

В 2015 году я создал программу Kremlin Watch Program при пражском аналитическом центре. Моя команда анализирует попытки влияния и дезинформационные действия России, мы также помогли правительству Чехии в разработке национальной стратегии по этим вопросам. Мы публикуем документы, предлагаем различные стратегии и проводим консультации в 16 странах, в основном в Европе.

Вот четыре главных урока, извлеченных из моего опыта:

1. Режим Путина мнит Россию сверхдержавой и ждет всеобщего признания

Помимо ядерного оружия и огромной территории, у России нет ничего, что делает ее чем-то большим, нежели региональная диктатура с уровнем жизни как в развивающихся странах. Свобода слова в России хуже, чем в Зимбабве, политических оппонентов расстреливают или отравляют, журналистов убивают, исторические факты систематически фальсифицируются, а большинство основных СМИ контролируется режимом. Путин подавляет внутреннюю оппозицию – как политические группы, так и независимую прессу – потому что за 17 лет своего правления он так и не сумел обеспечить нормальный уровень жизни для простых россиян. ВВП России ниже, чем в Италии, а средняя зарплата ниже, чем в Румынии.

На международной арене Россию также не особо уважают: слава допинговой сверхдержавы, оккупация Украины, Грузии и Молдовы; поддержка кровавых диктаторов, таких как президент Сирии Башар Асад. Левым политическим силам Запада следует расстаться со своей наивной мечтой о том, что Москва является чемпионом социалистических идеалов, а правые политические силы Запада должны признать, что Россия не является чемпионом консервативных ценностей. Здесь подавляются личные свободы и наблюдается самый высокий уровень абортов в мире. Ради всеобщего уважения режим Путина убивает и запугивает. Демократические страны должны осуждать такие действия. Это работало в конце 80-х годов и сработает снова, если мы перестанем покупаться на запугивания советской диктатуры.

2. Москва по-прежнему опасна

Понимая, что в военном отношении Россия уступает НАТО, Кремль использует оружие трусов: дезинформационные операции и политическую подрывную деятельность. Есть страны, готовые продавать Москве свой суверенитет по частям. Например, Кремль фактически владеет большей частью сербской национальной системы энергоснабжения. Россия открыто оплачивала президентскую кампанию Марин Ле Пен. Тот факт, что она получила крупные пожертвования от кровавого иностранного диктатора, оккупировавшего территории европейских стран, не дискредитировала ее в глазах французской общественности.

Некоторые политики, закрывавшие ранее глаза на деятельность Кремля, теперь очень удивлены. Демократы в США долгое время игнорировали действия России, пока это не ударило по ним осенью 2016 года. Консерваторы в Великобритании занимали необычайно твердую позицию относительно российской агрессии в Восточной Европе, а вот на потоки грязных денег из Москвы в Лондон они закрывали глаза.

3. Российская дезинформация – реальная угроза для демократии во всем мире

Как только политическое руководство признает угрозу, аппарат безопасности получает зеленый свет для разработки политических мер по защите страны. Вот что происходит сейчас в Германии, Чехии, Швеции и Финляндии. Страны Балтии занимаются этим уже десятки лет. Более того, как только правительство начнет публично признавать такую угрозу, СМИ превратят ее в проблему национального масштаба. Телевизионные шоу расскажут о том, как выглядит дезинформация, а уважаемые издания назначат лучших аналитиков для исследования дезинформации или кремлевского финансирования местных экстремистов. Этот аутоиммунный ответ должен быть сделан именно правительством. В противном случае, этим вопросом будут заниматься только несколько изолированных аналитических центров и патриотических журналистов, как это происходит сейчас в Словакии, Венгрии и Франции.

4. Мы должны решительно защищать наши страны

Слово «суверенитет» было украдено крайними правыми политическими силами для противостояния Евросоюзу. Мы должны вернуть его. Организация Россией покушения на премьер-министра Черногории – как это назвать, кроме как «посягательство на суверенитет страны»? Сколько тысяч украинцев должны умереть, защищая свою территорию от поддерживаемых Кремлем террористов, прежде чем США предоставят им вооружение, чтобы сделать Украину зоной, свободной от российских войск? Сколько времени потребуется европейским спецслужбам, чтобы объявлять враждебные дезинформирующие издания угрозой национальной безопасности, до тех пор, пока их финансирование и действия их персонал не будут расследованы и преданы огласке, проверенная практика контрразведки в Эстонии?

Сколько времени потребуется западным правительствам, чтобы начать использовать скрытые на Западе финансы Кремля в качестве рычага и заставить режим Путина покинуть Украины, а также прекратить враждебное вмешательство во внутренние дела наших стран? Сколько еще времени понадобится Федерике Могерини, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, прежде чем она начнет серьезно относиться к российским кампаниям по дезинформации? Что еще предстоит сделать России до того, как немцы поймут, что растущая зависимость от российской энергетики и Nord Stream 2 не рациональна, независимо от того, сколько бывших канцлеров может купить Путин для представительства своих интересов? Что такое суверенитет, если не право граждан избирать своих лидеров на честных выборах без вмешательства враждебного иностранного государства, в том числе без хакерских атак на кандидатов, которые не нравятся Москве?

Якуб Янда, «Новое время»