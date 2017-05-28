БГК им. Мешкова стал девятикратным чемпионом Беларуси 28.05.2017, 17:14

Брестские гандболисты победили в серии минский СКА - 3:0.

БГК имени Мешкова нанес поражение минскому СКА в третьем поединке финальной серии чемпионата Беларуси — 35:28 (17:14), передает «Прессбол».

Брестчане выиграли противостояние со счетом 3:0 и стали девятикратными чемпионами страны: БГК ранее одерживал победы во внутреннем первенстве в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016 годах. Встреча стала последней для Максима Бабичева, Дайниса Криштопанса и Павла Атьмана в рядах «красно-синих». Сергей Бебешко в качестве рулевого брестчан выиграл все 12 матчей против армейцев: шесть матчей в минувшем сезоне против Спартака Мироновича и шесть в нынешнем против Игоря Папруги.

БГК им. Мешкова — СКА — 35:28 (17:14)

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (2), Бабичев (5), Кулак (4), Криштопанс (7), Юринок (4), Наумук, Стойкович (6), Атьман (3), Шумак, Вукич (2), Проданович, Разгор (2), Шилович.

СКА: Комок, Мороз, Черников; Гайдученко (6), Кулеш (5), Крицкий (4), Подшивалов (4), Бохан (3), Поцыкайлик (2), Рабушко (1), Сончик (1), Вайлупов (1), Алехин (1), Бровко, Шинкель, Жила.

Счет в серии — 3:0