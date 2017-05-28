В понедельник ожидается до 27 градусов тепла 1 28.05.2017, 18:47

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Днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 29 мая, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не будет, а днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, передает БелТА.

Ветер будет юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, а днем будет 20-15 выше нуля. На юге страны синоптики прогнозируют до +27.