У родителей Сергея Пальчевского описали имущество 29.05.2017, 17:28

У активиста накопилось $525 штрафов за участие в акциях протеста.

Молодофронтовец Сергей Пальчевский сообщил «Радыё Свабода», что в квартире его родителей судебные исполнители из Первомайского района описали имущество за штрафы, вынесенные ему.

Сергей сказал, что речь идет о штрафах общей суммой в 1050 рублей ($525) за участие в акциях протеста.

«За что вынесенны эти штрафы, я уже и не помню. Давно это было, где-то в декабре 2016 года. Знаю только, что по статье 23.3 »(несанкционированные акции)».

Судебные исполнители пришли в квартиру приблизительно в 14 часов, говорит активист:

«Они предварительно за пару часов позвонили, что придут. Пришли, начали описывать. На часть имущества мы нашли чеки, на телевизор и стиральную машину. Их не описывали. Остальное описали - настенный часы, люстру, доску для глажки, также описали мебель, микроволновку и мультиварку. Сказали, что у меня есть десять суток, чтобы выплатить эти штрафы, либо тогда они будут забирать эти вещи в доход государства. По-видимому, можно еще подать в суд, чтобы признали, что это не моя собственность, а моих родителей», - говорит Сергей Пальчевский.

По словам активиста, его имущество - ноутбук и телефон - уже давно забрали сотрудники КГБ.

Напомним, 15 апреля Сергей Пальчевский вышел на свободу из СИЗО КГБ. Он был задержан в тот же день, когда были задержаны Дмитрий Дашкевич и Левченко - 21 марта.