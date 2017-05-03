Литовский МИД: Залетевший в Беларусь самолет был под контролем 3 3.05.2017, 14:54

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ответную ноту белорусскому послу в Литве вручил вице-министр иностранных дел Литвы.

Залетевший в Беларусь из Литвы легкий самолет был под постоянным контролем - такой официальный ответ Литва дала Беларуси в связи с нарушением границы в воздушном пространстве две недели назад, пишет delfi.lt.

Ответную ноту белорусскому послу в Литве Александру Королю вручил вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс. Как сообщает МИД, в ноте отмечается, что легкий самолет на протяжении всего полета находился в управляемом воздушном пространстве, был под совместным контролем ответственных служб гражданской авиации и ВВС Литвы и Беларуси и был "спешно возвращен в воздушное пространство Литовской Республики".

Также обращается внимание на то, что из-за нарушения воздушного пространства литовские правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Как утверждает министерство, во время встречи вице-министр ИД, воспользовавшись случаем, также отметил, что до сих пор остаются без ответа поднятые Литвой вопросы о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце и о ее возможном негативном воздействии на окружающую среду и жителей Литвы.

"Площадка для строительства АЭС в Островецком районе выбрана с нарушениями международных стандартов ядерной безопасности и природоохраны. Для нас это неприемлемый риск", - сказал ДСкусявичюс для пресс-релиза.

Как сообщает МИД, на встрече белорусскую сторону в очередной раз призвали незамедлительно остановить строительство БелАЭС и в корне пересмотреть проект с привлечением международных экспертов. Скусявичюс также отметил, что селективное использование международных инструментов, как это было сделано миссией SEED (Site and External Events Design) МАГАТЭ в случае Беларуси, когда были пропущены модули оценки площадок, не только не помогает ответить на поднятые вопросы, но также не содействует повышению взаимного доверия.

На встрече обсуждались и другие вопросы двусторонней повестки дня. Руководители госпредприятия Oro navigacija и Администрации гражданской авиации некоторое время назад информировали, что 19 апреля воздушное пространство Беларуси нарушил вылетевший из Вильнюсского аэропорта легкий самолет P46T, пилотируемый гражданином Дании.