«Колбаса воевала, майонез партизанил»2
- 4.05.2017, 12:01
В сети высмеяли «победобесные» продукты в России.
В преддверие 9 Мая прилавки российских магазинов «захватили» продукты с георгиевскими лентами, пишет www.obozrevatel.com.
Об этом в своем блоге на FakeOff сообщил журналист Олег Чеславский.
«Культ Победобесия стал просто Клондайком для тех, кто во власти, так как способен оправдать любые, даже самые безумные траты на него! К примеру, российская пародия на Рейхстаг в Подмосковье и последующий его штурм обошлись россиянам в двадцать миллиардов рублей, или треть миллиарда долларов! Жалкое, пошлое, ущербное да убогое зрелище, способное вдохновить лишь полных имбицилов, стоило 350 миллионов долларов! И это только начало! А сколько зарабатывают на простодушных свидетелях культа Победы российские ритейлы? Вы только посмотрите на ассортимент для Победоносцев этого года», - написал он, опубликовав фотографии прилавков магазинов.
В сети микроблогеров Twitter высмеяли «победобесные» продукты, отметив: «колбаса воевала», «майонез партизанил».
Колбаса воевала pic.twitter.com/2xvqALryNS— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 3 мая 2017 г.
@DonaldTrumpRF Майонез партизанил pic.twitter.com/9nYD74MrqV— Онук свого діда (@GVikov) 3 мая 2017 г.
@DonaldTrumpRF Если бы они ветеранам ее давали— Дим Димыч (@Rizzi228) 3 мая 2017 г.
@DonaldTrumpRF боевая колбаса— AndreyKo (@andrey83mail) 3 мая 2017 г.