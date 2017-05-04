«Колбаса воевала, майонез партизанил» 2 4.05.2017, 12:01

В сети высмеяли «победобесные» продукты в России.

В преддверие 9 Мая прилавки российских магазинов «захватили» продукты с георгиевскими лентами, пишет www.obozrevatel.com.

Об этом в своем блоге на FakeOff сообщил журналист Олег Чеславский.

«Культ Победобесия стал просто Клондайком для тех, кто во власти, так как способен оправдать любые, даже самые безумные траты на него! К примеру, российская пародия на Рейхстаг в Подмосковье и последующий его штурм обошлись россиянам в двадцать миллиардов рублей, или треть миллиарда долларов! Жалкое, пошлое, ущербное да убогое зрелище, способное вдохновить лишь полных имбицилов, стоило 350 миллионов долларов! И это только начало! А сколько зарабатывают на простодушных свидетелях культа Победы российские ритейлы? Вы только посмотрите на ассортимент для Победоносцев этого года», - написал он, опубликовав фотографии прилавков магазинов.

В сети микроблогеров Twitter высмеяли «победобесные» продукты, отметив: «колбаса воевала», «майонез партизанил».